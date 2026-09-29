Lietuvos raitelės triumfas Slovakijoje: Paužolytė laimėjo 100 km distanciją

Šamorine rugsėjo 24–27 dienomis surengtose CEI1* kategorijos 100 km distancijos varžybose Ū. Paužolytė kartu su žirgu „Samsara VH“ iškovojo pirmąją vietą. Lietuvos atstovė aplenkė Dominiką Malikovą Kleinovą iš Slovakijos ir Niką Vlahovič iš Kroatijos.
100 km distancijoje startavo ir Ugnė Zalieckienė su Laadoga Kassari. Duetas liko neklasifikuotas.
Sėkmingai distanciją užbaigė 11 raitelių iš 16-os startavusių.
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