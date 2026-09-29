Dirkstys nutraukė tylą ir pasidalino Gitano Nausėdos citata

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas (5-0 UTMA).
D. Dirkstys nedelsdamas paliko ringą bei „Žalgirio“ areną ir už tai sulaukė solidžios UTMA organizacijos baudos.
„Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – paskelbė organizacija.
Kurį laiką socialiniuose tinkluose nesidalinęs jokiomis žinutėmis, D. Dirkstys po dviejų parų nuo renginio pasidalino vaizdo įrašu iš savo interviu bei ant jo uždėjo Lietuvos respublikos prezidento Gitano Nausėdos citatą: „Ranka mėginau sušvelninti smūgį ir užkliuvau už dar vieno aštraus daikto, todėl išplėšiau gabalą savo dilbyje. Dėl nervų pažeidimo nutirpo piršta. Ypač nutirpo vidurinis pirštas. Bet galvoju, galbūt tai ir gerai, nes apsaugos mane nuo nepadorių gestų rodymo.“
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