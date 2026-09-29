Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jakučionis apie naują pradžią „Bucks“: svarbiausia kontroliuoti tai, ką gali pats

2026-09-29 09:38 / šaltinis: krepsinis.net
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 09:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prieš artėjantį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną Milvokio „Bucks“ ekipa sudalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje pasisakė ir Kasparas Jakučionis.

K.Jakučionis atsakė į klausimus (BNS nuotr.)

Prieš artėjantį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną Milvokio „Bucks“ ekipa sudalyvavo spaudos konferencijoje, kurioje pasisakė ir Kasparas Jakučionis.

REKLAMA
0

20 metų 195 cm ūgio lietuvis tarpsezoniu į Milvokio komandą buvo išmainytas iš Majamio „Heat“ organizacijos.

„Iš pradžių nebuvo lengva. Vis tik supranti, kad negali to kontroliuoti. Stengiesi koncentruotis ties dalykais, kuriuos gali kontroliuoti ir galiausiai viskas yra apie krepšinį. Esu čia ir esu pasirengęs versti naują puslapį karjeroje bei duoti kuo daugiau šiai organizacijai“, – kalbėjo lietuvis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrus metus NBA žaisiantis lietuvis teigė, jog labai smagu būti vietoje, kurioje jį norėjo matyti komandos vadovybė.

REKLAMA
REKLAMA

„Gera būti ten, kur tavęs nori ir dėl to esu labai laimingas. Kūryba yra viena iš mano stiprybių ir jaučiausi gerai, jeigu turiu galimybę kitus šalia savęs paversti geresniais“, – savo stiprybes išskyrė K.Jakučionis.

Lietuvis taip pat pasisakė ir apie komandos vyriausiąjį trenerį Taylorą Jenkinsą bei „Bucks“ žaidimo viziją.

„Treneris daug kalba apie vienybę ir konkurencingumą. Šioje lygoje nelaimėsi žaisdamas tik individualiai. Turime stengtis tobulėti tiek individualiai, tiek kaip komanda“, – pridėjo gynėjas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų