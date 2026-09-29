Jakučionis apie naują pradžią „Bucks“: svarbiausia kontroliuoti tai, ką gali pats

20 metų 195 cm ūgio lietuvis tarpsezoniu į Milvokio komandą buvo išmainytas iš Majamio „Heat“ organizacijos.
„Iš pradžių nebuvo lengva. Vis tik supranti, kad negali to kontroliuoti. Stengiesi koncentruotis ties dalykais, kuriuos gali kontroliuoti ir galiausiai viskas yra apie krepšinį. Esu čia ir esu pasirengęs versti naują puslapį karjeroje bei duoti kuo daugiau šiai organizacijai“, – kalbėjo lietuvis.
Antrus metus NBA žaisiantis lietuvis teigė, jog labai smagu būti vietoje, kurioje jį norėjo matyti komandos vadovybė.
„Gera būti ten, kur tavęs nori ir dėl to esu labai laimingas. Kūryba yra viena iš mano stiprybių ir jaučiausi gerai, jeigu turiu galimybę kitus šalia savęs paversti geresniais“, – savo stiprybes išskyrė K.Jakučionis.
Lietuvis taip pat pasisakė ir apie komandos vyriausiąjį trenerį Taylorą Jenkinsą bei „Bucks“ žaidimo viziją.
„Treneris daug kalba apie vienybę ir konkurencingumą. Šioje lygoje nelaimėsi žaisdamas tik individualiai. Turime stengtis tobulėti tiek individualiai, tiek kaip komanda“, – pridėjo gynėjas.
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