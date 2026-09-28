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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Matas Buzelis NBA sezone žada daugiau laisvės ir pokyčius žaidime

2026-09-28 22:01 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-28 22:01
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Nacionalinė krepšinio asociacijoje (NBA) ryškiausi klubų žaidėjai prisistato žiniasklaidai prieš laukiantį sezoną, o vienas jų – Čikagos „Bulls“ lietuvis Matas Buzelis.

(Scanpix nuotr.)

Nacionalinė krepšinio asociacijoje (NBA) ryškiausi klubų žaidėjai prisistato žiniasklaidai prieš laukiantį sezoną, o vienas jų – Čikagos „Bulls“ lietuvis Matas Buzelis.

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Naują lapą verčiančioje „Bulls“ 21-erių M.Buzelis matomas kaip vienas komandos veidų, o pats žaidėjas nebijo klubo persitvarkymo.

„Žmonės, išgirdę žodį „persitvarkymas“, išsigąsta. Bet aš tokio mąstymo, kad noriu būti kiekvieną dieną geresnis, – kalbėjo M.Buzelis. – Mes varžysimės kiekvieną naktį. Pažadu tai sirgaliams. Čikaga yra nugalėtojų miestas ir mes laikomės aukščiausių standartų. Žinau, kad galime tai daryti.“

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„Bulls“ tarpsezoniu keitėsi ne tik vadovybė, bet ir vyr. treneris, kuriuo tapo Tiago Splitteris. M.Buzelis numato pasikeitimus savo žaidime.

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„Kalbėjau su vadovybe ir treneriais, ką jie galvoja. Manau, kad artėjantį sezoną turėsiu šiek tiek daugiau laisvės. Galvoju, kad pernai mečiau per daug tritaškių. Priaugau raumenų masės ir noriu daugiau veržtis į baudos aikštelę ir dažniau mesti baudų metimus“, – tikino M.Buzelis.

Praėjusį sezoną per 77 mačus M.Buzelis metė 468 dvitaškius ir 495 tritaškius. Per 29 minutes jis rinko po 16,3 taško ir 5,8 atkovoto kamuolio.

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