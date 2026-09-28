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Dovydas Karka „Rallye du Maroc“ prologe gavo teigiamų emocijų injekciją

2026-09-28 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 21:31
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17 „kovinių“ kilometrų prologu Agadiro miesto apylinkėse prasidėjęs ketvirtasis šių metų FIM pasaulio ralio-reidų čempionato etapas – „Rallye du Maroc“, puikiai susiklostė Lietuvos pilotui Dovydui Karkai. Vilnietis finišavo 15-as tarp visų 130 motociklais startavusių varžovų ir 7 tarp „Rally2“ įskaitos sportininkų.

Dovydas Karka „Rallye du Maroc“ prologe gavo teigiamų emocijų injekciją | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (14)

17 „kovinių“ kilometrų prologu Agadiro miesto apylinkėse prasidėjęs ketvirtasis šių metų FIM pasaulio ralio-reidų čempionato etapas – „Rallye du Maroc“, puikiai susiklostė Lietuvos pilotui Dovydui Karkai. Vilnietis finišavo 15-as tarp visų 130 motociklais startavusių varžovų ir 7 tarp „Rally2“ įskaitos sportininkų.

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dovydas Karka „Rallye du Maroc“ prologe gavo teigiamų emocijų injekciją

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„Ilgą laiką po finišo trispalvė kybojo motociklininkų rezultatų lentelės viršuje ir tai matyti buvo pasiutusiai smagu. Net kai prologą įveikę visi aukščiausios prabos atletai mane stumtelėjo iki 15-os pozicijos, nuotaikos nė kiek nesugedo. Visų pirma tai reiškia, kad antradienį pirmajame įskaitiniame greičio ruože turėsiu labai gerą starto poziciją. Antra – šįkart pavyko aplenkti nemažai konkurentų, kurių tempo ankstesnėse lenktynėse palaikyti būdavo sudėtinga“, – įspūdžiais iš Maroko dalijasi D. Karka.

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Dovydas taip pat pasidžiaugė sėkminga ir visus lūkesčiu pateisinusia technikos rokiruote: KTM puikiai „prilipo“ nuo pirmųjų kilometrų ir atrodė, kad būtent juo sportuoju visą karjerą, o pirmą kartą vos po savaitę trukusios treniruočių stovyklos su nauja „DUUST Rally Team“ komanda.

Jau antradienį „Rallye du Maroc“ dalyvių laukia 268 kilometrų greičio ruožas iki kurio teks keliauti 265 km bei dar 103 km po finišo iki stovyklos prie Zagora miesto. Lenktynių nugalėtojai paaiškės spalio 3 dieną.

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