Hornets atsisveikina su NBA naujoku aštuntuoju šaukimu Robu Dillinghamu

Pranešama, kad Šarlotės ekipoje nerungtyniaus 21 metų 185 cm ūgio amerikietis Robas Dillinghmas.
The Charlotte Hornets are waiving former No. 8 pick Rob Dillingham, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) September 28, 2026
2024 metų NBA naujokų biržoje San Antonijaus „Spurs“ klubas šį gynėją pašaukė 8 šaukimu, o praėjusį sezoną jis baigė žaisdamas kartu su Matu Buzeliu Čikagos „Bulls“ komandoje.
Vos prieš kelias dienas R.Dillinghamas buvo išmainytas iš Čikagos į Šarlotės ekipą.
Praėjusiame sezone atstovaudamas „Bulls“ gynėjas NBA per 21 minutę pelnė 9,6 taško, atkovojo po 3 kamuolius ir atliko 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.