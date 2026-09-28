UTMA kovotojas apie Dirkstį: Dominykas neprognozuojamas, Lietuva jo nenusipelnė

D. Rimkus, kuris pats UTMA 19 turnyre antrajame raunde techniniu nokautu įveikė Aleksandrą Akanovičių, D. Dirksčio elgesį įvertino visiškai kitaip nei dalis kritikų.
„Dominykas išprotėjęs, neprognozuojamas, bet todėl jis ir yra Dominykas, jis ir yra HIM. Realiai bandė išmesti iš ringo – jis yra kažkas nerealaus. Lietuvių kalbos žodyne net nėra jį apibūdinančio žodžio. Manau, jog Lietuva nenusipelnė tokio žmogaus“, – kalbėjo D. Rimkus.
Kovotojas taip pat ragino žmones labiau vertinti D. Dirksčio asmenybę ir jo pasirodymus ringe.
„Kaip ir daugelis kitų genijų, jis bus pripažintas tik tada, kai jau nustos kovoti. Tik tada jūs pradėsite jį vertinti, gerbti ir statulas statyti, nes tokie žmonės gimsta kartą per tūkstančius metų. Labiau jį palaikykite ir vertinkite, džiaukitės, kol jis dar kovoja ir iš viso, kad vis dar ateina kovoti“, – savo „instagram“ paskyroje sakė D. Rimkus.
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