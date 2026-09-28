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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Odegaardas kritikuoja Bernardo Silvą po Norvegijos pralaimėjimo: „Tokiam elgesiui futbolo aikštėje vietos nėra“

2026-09-28 21:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-28 21:01
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Martinas Odegaardas po Norvegijos pralaimėjimo Portugalijai liko nepatenkintas Bernardo Silvos veiksmu rungtynių pabaigoje. Norvegijos rinktinės kapitonas teigė, kad portugalas į jį spyrė jau po to, kai kamuolys buvo perduotas, ir nesuprato tokio varžovo elgesio.

Martinas Odegaardas | EPA nuotr.

Martinas Odegaardas po Norvegijos pralaimėjimo Portugalijai liko nepatenkintas Bernardo Silvos veiksmu rungtynių pabaigoje. Norvegijos rinktinės kapitonas teigė, kad portugalas į jį spyrė jau po to, kai kamuolys buvo perduotas, ir nesuprato tokio varžovo elgesio.

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Portugalija Osle 2:1 įveikė Norvegiją, o vienu paskutinių rungtynių epizodų tapo B. Silvos pražanga prieš M. Odegaardą. Portugalijos futbolininkas į aikštę buvo išleistas tik rungtynių pabaigoje, o per pridėtą laiką užfiksuota jo pražanga prieš Norvegijos kapitoną, už kurią parodyta geltona kortelė.

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M. Odegaardas teigė, kad B. Silva jį užkabino jau po to, kai jis buvo atidavęs kamuolį. Po epizodo Norvegijos futbolininkas liko gulėti ant vejos, tačiau sugebėjo užbaigti rungtynes. Vėliau jis iš stadiono išėjo šlubuodamas.

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„Tai neturi vietos futbolo aikštėje. Gėda matyti, kad žmonės taip elgiasi. Tai buvo jo galvos užtemimas. Jis tiesiog man spyrė praėjus daug laiko po to, kai atidaviau kamuolį. Nesuprantu, ką jis daro“, – sakė M. Odegaardas.

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Norvegijos rinktinės kapitonas po pražangos iš karto susidūrė su B. Silva ir emocingai reagavo į epizodą. Vėliau paklaustas, ką pasakė Portugalijos futbolininkui, M. Odegaardas atsakė, kad to nenorėtų kartoti per televiziją.

M. Odegaardas taip pat patvirtino, kad B. Silva po pražangos jo neatsiprašė. Portugalijos futbolininkas po rungtynių, paklaustas apie šį epizodą, situaciją komentavo trumpai: „Tai futbolas, mano drauge.“

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Nepaisant skausmo, M. Odegaardas tikisi, kad trauma nėra rimta. Norvegijos futbolininkas teigė, kad tą vakarą čiurna greičiausiai nebus geros būklės, tačiau tikisi per artimiausias dienas pasijusti geriau.

Portugalija Osle iškovojo antrąją pergalę iš eilės, o M. Odegaardui ir jo komandai tai buvo skaudus pralaimėjimas. Abi rinktinės dar kartą susitiks atsakomosiose rungtynėse Lisabonoje.

 

 

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