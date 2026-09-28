„Mane tiesiog krato“: Maslobojevo sužadėtinė smogė kritikos strėlėmis Dirksčiui ir Pauliukevičiui

S. Mišenytė po turnyro teigė nesuprantanti kai kurių organizacijos sprendimų ir kalbėjo apie, jos nuomone, taikomus skirtingus standartus kovotojams.
„Aš esu žmogus, kuris mėgsta tiesą. Mane tiesiog krato nuo visos šitos situacijos ir tų dvigubų standartų“, – sakė S. Mišenytė.
Ji išskyrė kelias situacijas, dėl kurių jai kilo klausimų. S. Mišenytė stebėjosi, kodėl, jos teigimu, nebuvo skiriamos diskvalifikacijos už ausies kandžiojimą, D. Dirksčio bandymus išmesti S. Maslobojevą iš ringo kikbokse draudžiamais būdais ar kūno tepimą „Thai oil“, kurio naudojimas kovos metu nėra leidžiamas.
„Nesuprantu, kaip nėra skiriamos diskvalifikacijos už ausų įkandimus, specialius metimus iš ringo, išsitepimus kūnus „Thai oil“, ko negalima. Tai kelia labai daug klausimų, į kuriuos turbūt niekas neduos atsakymų“, – sakė S. Mišenytė.
S. Maslobojevo sužadėtinė taip pat kritikavo Igną Pauliukevičių, kuris, jos teigimu, pristatydamas vieną iš kovų provokavo kovotojus.
Atsakydama į šią kritiką, UTMA TV3 portalui teigė, kad minėta I. Pauliukevičiaus situacija jau buvo aptarta organizacijos viduje.
„Minėta Igno Pauliukevičiaus situacija jau buvo apsvarstyta UTMA organizacijos viduje. Įžvelgėme kontrolės trūkumą ir apgailestaujame, jog tokia situacija įvyko. Įspėjome I. Pauliukevičių dėl jo elgesio, organizacija padarė atitinkamas išvadas, kurių laikysimės ateityje“, – teigė UTMA.
Tačiau daugiausia klausimų S. Mišenytei kilo dėl D. Dirksčio pasitraukimo iš pagrindinės vakaro kovos. Ji pareiškė norinti pamatyti medicininius dokumentus, kurie patvirtintų, kad po dvikovos sportininkui iš tiesų buvo nustatyta rankos trauma.
„Man asmeniškai labai norėtųsi pamatyti nuotraukas ir išrašus po kovos, tarkime, 27 dienos naktį arba rytą, kad Dominykas lankėsi ligoninėje, kad ranka iš tikrųjų lūžusi ir tai nėra eilinis „feikas“ ir cirkas. Norėtųsi pamatyti realius parašus, antspaudus, o ne „Photoshop“ ar AI“, – savo poziciją išsakė S. Mišenytė.
UTMA, atsakydama TV3 portalui, paaiškino, kad D. Dirksčio medicininės informacijos viešinti negali dėl konfidencialumo.
„Saugome konfidencialius medicininius duomenis – vienašališkai jų atskleisti negalime dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir vidinių taisyklių. Visa tikslinga ir su tolimesne komunikacija susijusi informacija, jei turėsime patvirtintų faktų ir galėsime juos viešinti, bus paskelbta per UTMA komunikacijos kanalus“, – nurodė organizacija.
UTMA taip pat pabrėžė, kad sprendimai ringe priimami vadovaujantis sporto taisyklėmis ir tarptautiniais standartais.
„Organizacija griežtai laikosi sportinių principų ir taisyklių, o visus sprendimus ringe peržiūri ir priima aukščiausios kategorijos teisėjai iš užsienio, kurie laikosi tarptautinių standartų“, – teigė UTMA.
„UTMA 19“ pagrindinė kova tarp S. Maslobojevo ir D. Dirksčio baigėsi antrajame raunde. D. Dirkstys po vieno iš smūgių pajuto rankos skausmą, paliko ringą ir kovos nebetęsė. Pergalė buvo skirta S. Maslobojevui.
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