Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Netikėta istorija po apdovanojimų: Rusijos bokso vadovas papasakojo apie susitikimą tualete su ukrainiečiais

2026-09-28 20:33 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-28 20:33
Pridėkite kaip šaltinį Google

Europos bokso čempionate Sofijoje netrūko dėmesio Ukrainos sportininkų elgesiui apdovanojimų ceremonijose. Rusijos pusė pranešė, kad viena Ukrainos boksininkė dėl pasitraukimo nuo prizininkų pakylos neva sulaukė turnyro organizatorių nuobaudos, o kitas panašus incidentas sukėlė Rusijos bokso federacijos generalinio sekretoriaus Aleksandro Besputino reakciją.

Apdovanojimų ceremonija | Scanpix nuotr.

Europos bokso čempionate Sofijoje netrūko dėmesio Ukrainos sportininkų elgesiui apdovanojimų ceremonijose. Rusijos pusė pranešė, kad viena Ukrainos boksininkė dėl pasitraukimo nuo prizininkų pakylos neva sulaukė turnyro organizatorių nuobaudos, o kitas panašus incidentas sukėlė Rusijos bokso federacijos generalinio sekretoriaus Aleksandro Besputino reakciją.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki 48 kg svorio kategorijos finale Ukrainos atstovė Anna Ochota pralaimėjo šalies agresorės boksininkei Julijai Čumgalakovai. A. Ochota atsiėmė sidabro medalį, tačiau apdovanojimų ceremonijos metu paliko prizininkų pakylą prieš Rusijos sportininkės apdovanojimą ir Rusijos himno skambėjimą. Ukrainietė taip pat nesifotografavo kartu su J. Čumgalakova ir bronzos medalių laimėtojomis. 

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos vyrų rinktinės vyriausiasis treneris Viktoras Farhutdinovas teigė, kad Ukrainos boksininkė už tokį elgesį neva buvo nubausta.

REKLAMA

„Ukrainietė buvo nubausta, mes prie to neprisidėjome. Mačiau, kad vyriausiasis teisėjas pasikvietė trenerių štabą ir tarp jų įvyko ne itin malonus pokalbis. Mes į tai nekreipėme dėmesio“, – sakė V. Farhutdinovas.

Kitas incidentas įvyko po apdovanojimų ceremonijos, kurioje dalyvavo Rusijos boksininkas Čejeravas Ašalajevas. Ukrainos atstovas Pavlo Iliušas pasitraukė nuo prizininkų pakylos, kai joje pasirodė Rusijos sportininkas. Į tai sureagavo Rusijos bokso federacijos generalinis sekretorius A. Besputinas. Jo teigimu, toks Ukrainos sportininkų elgesys yra jų pačių pasirinkimas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes juk ne politikai. Tai, kad jie išeina, yra jų asmeninis reikalas. Ką mes galime padaryti?“ – kalbėjo A. Besputinas.

Jis taip pat teigė, kad po vieno panašaus incidento Ukrainos sportininkai vėliau esą atsiprašė Rusijos atstovų.

„Jie išėjo, o vėliau tualete priėjo ir pasakė: „Atsiprašome, mums liepė taip pasielgti, mes nenorėjome išeiti.“ Jie žaidžia šiuos politinius žaidimus. Mes dėl to nenusiminėme“, – teigė Rusijos federacijos atstovas.

Europos bokso čempionatas rugsėjo 17–25 dienomis vyko Bulgarijos sostinėje Sofijoje. Turnyras surengtas globojant „World Boxing“ organizacijai, kuri yra leidusi Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose be apribojimų. Pastaruoju metu vis daugiau federacijų atlaisvina sankcijas Rusijai, nors ši šalis nestabdo plataus masto invazijos į Ukrainą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų