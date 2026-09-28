Netikėta istorija po apdovanojimų: Rusijos bokso vadovas papasakojo apie susitikimą tualete su ukrainiečiais

Iki 48 kg svorio kategorijos finale Ukrainos atstovė Anna Ochota pralaimėjo šalies agresorės boksininkei Julijai Čumgalakovai. A. Ochota atsiėmė sidabro medalį, tačiau apdovanojimų ceremonijos metu paliko prizininkų pakylą prieš Rusijos sportininkės apdovanojimą ir Rusijos himno skambėjimą. Ukrainietė taip pat nesifotografavo kartu su J. Čumgalakova ir bronzos medalių laimėtojomis.
Rusijos vyrų rinktinės vyriausiasis treneris Viktoras Farhutdinovas teigė, kad Ukrainos boksininkė už tokį elgesį neva buvo nubausta.
„Ukrainietė buvo nubausta, mes prie to neprisidėjome. Mačiau, kad vyriausiasis teisėjas pasikvietė trenerių štabą ir tarp jų įvyko ne itin malonus pokalbis. Mes į tai nekreipėme dėmesio“, – sakė V. Farhutdinovas.
Kitas incidentas įvyko po apdovanojimų ceremonijos, kurioje dalyvavo Rusijos boksininkas Čejeravas Ašalajevas. Ukrainos atstovas Pavlo Iliušas pasitraukė nuo prizininkų pakylos, kai joje pasirodė Rusijos sportininkas. Į tai sureagavo Rusijos bokso federacijos generalinis sekretorius A. Besputinas. Jo teigimu, toks Ukrainos sportininkų elgesys yra jų pačių pasirinkimas.
„Mes juk ne politikai. Tai, kad jie išeina, yra jų asmeninis reikalas. Ką mes galime padaryti?“ – kalbėjo A. Besputinas.
Jis taip pat teigė, kad po vieno panašaus incidento Ukrainos sportininkai vėliau esą atsiprašė Rusijos atstovų.
„Jie išėjo, o vėliau tualete priėjo ir pasakė: „Atsiprašome, mums liepė taip pasielgti, mes nenorėjome išeiti.“ Jie žaidžia šiuos politinius žaidimus. Mes dėl to nenusiminėme“, – teigė Rusijos federacijos atstovas.
Europos bokso čempionatas rugsėjo 17–25 dienomis vyko Bulgarijos sostinėje Sofijoje. Turnyras surengtas globojant „World Boxing“ organizacijai, kuri yra leidusi Rusijos sportininkams dalyvauti varžybose be apribojimų. Pastaruoju metu vis daugiau federacijų atlaisvina sankcijas Rusijai, nors ši šalis nestabdo plataus masto invazijos į Ukrainą.
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