Vozinha: „Slovė po pasaulio čempionato atėmė ramybę – ilgiuosi ankstesnio gyvenimo“

40 metų vartininkas teigė, kad po pasaulio čempionato prarado dalį ramybės ir privatumo. Jo teigimu, išėjus į restoraną ar kitą viešą vietą vis dažniau tenka susidurti su žmonėmis, norinčiais nusifotografuoti, gauti autografą ar nufilmuoti futbolininką.
„Praradau savo ramybę ir privatumą arba bent jau turiu jo gerokai mažiau nei anksčiau. Dabar išeinu, einu į restoraną ir visada atsiranda žmogus, norintis su manimi nusifotografuoti ar gauti autografą. Arba, dar blogiau, mane filmuoti. Tai yra tai, kas mano gyvenime pasikeitė labiausiai“, – sakė Vozinha.
Futbolininkas taip pat prisiminė momentą, kai suprato, kaip stipriai pasikeitė jo populiarumas socialiniuose tinkluose. Prieš pasaulio čempionatą jis turėjo kiek daugiau nei 50 tūkstančių sekėjų „Instagram“ tinkle, tačiau po Žaliojo Kyšulio rungtynių su Ispanija jų skaičius per labai trumpą laiką perkopė milijoną. Vėliau sekėjų skaičius išaugo iki daugiau nei 28 milijonų.
Vozinha pasakojo, kad apie išaugusį sekėjų skaičių pirmiausia jam pranešė rinktinės darbuotojas, tačiau iš pradžių futbolininkas nesuprato, apie ką kalbama. Vėliau žurnalistė iš „CazeTV“ parodė jam savo telefoną, ir tada vartininkas pamatė, kad jo paskyrą jau seka daugiau nei milijonas žmonių.
Dėl tokio staigaus dėmesio Vozinha net išjungė „Instagram“ pranešimus. Jis teigė nenorėjęs nuolat tikrinti, kas jį pradėjo sekti ir kaip greitai auga jo auditorija.
„Daugelis žmonių nori būti garsūs ir turėti viešą įvaizdį, tačiau mato tik teigiamą šios realybės pusę. Jei atvirai, jeigu man pasiūlytų rinktis tarp gyvenimo, kurį turiu dabar, ir gyvenimo, kurį turėjau anksčiau, rinkčiausi tą, kurį turėjau anksčiau“, – pripažino vartininkas.
Nepaisant išaugusio asmeninio dėmesio, Vozinha pabrėžė, kad Žaliojo Kyšulio rinktinės pasiekimą vertina kaip visos komandos rezultatą. Nacionalinė komanda pirmą kartą šalies istorijoje pateko į pasaulio čempionatą ir pasiekė atkrintamąsias varžybas.
„Smagu jaustis tarsi ambasadoriumi, tačiau noriu aiškiai pasakyti, kad tai, ką pasiekėme, buvo bendras visos komandos darbas. Mes sukūrėme istoriją ir geriausia naujiena būtų, jei šį impulsą galėtume panaudoti savo šaliai vystyti ir žmonių gyvenimo sąlygoms gerinti“, – sakė Vozinha.
Po pasaulio čempionato vartininko karjera taip pat pasikeitė. Jis paliko Portugalijos futbolą ir persikėlė į Čilę, kur prisijungė prie „Colo-Colo“. Jo pasirodymai pasaulio čempionate taip pat padėjo patekti tarp pretendentų į geriausio metų vartininko apdovanojimą.
Vis dėlto pats Vozinha pripažįsta, kad didžiausias pokytis įvyko ne jo karjeroje, o kasdieniame gyvenime. Nuo mažai žinomo vartininko jis per kelias savaites tapo pasaulinio dėmesio sulaukiančiu futbolininku, tačiau pats neslepia, kad kartu su šlove atsiradusį nuolatinį dėmesį iškeistų į ankstesnę ramybę.
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