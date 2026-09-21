Luisas de la Fuente liks Ispanijos rinktinės vyriausiuoju treneriu iki 2032 metų

Naujasis susitarimas apims du Europos čempionatus – 2028 ir 2032 metų – bei 2030 metų pasaulio čempionatą, kurį Ispanija rengs kartu su Portugalija, Maroku, Paragvajumi, Urugvajumi ir Argentina.
L. de la Fuente Ispanijos rinktinės vyriausiuoju treneriu dirba nuo 2023 metų. Per šį laikotarpį komanda laimėjo Tautų lygą, 2024 metų Europos čempionatą ir 2026 metų pasaulio čempionatą.
65-erių treneris prie RFEF sistemos prisijungė dar 2013 metais ir anksčiau dirbo su įvairiomis Ispanijos jaunimo rinktinėmis.
RFEF prezidentas Rafaelis Louzanas teigė, kad naujoji sutartis paremta stabilumo ir pasitikėjimo principais. L. de la Fuente šį sezoną jau pradėjo naują ciklą – Ispanijos rinktinė rugsėjį pradėjo Tautų lygos kovas.
Naujoji sutartis galios iki 2032 metų Europos čempionato pabaigos.
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