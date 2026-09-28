Portugalijos treneris Jorge Jesusas atskleidė kodėl Cristiano Ronaldo nepasirodė rungtynėse su Norvegija

Portugalija Osle 2:1 įveikė Norvegiją, o C. Ronaldo visas rungtynes praleido ant atsarginių suolo. Jis buvo pasiruošęs žaisti, tačiau J. Jesusas nusprendė į aikštę jo taip ir nepasiųsti.
„Mano planas buvo jį išleisti antrajame kėlinyje, tačiau rungtynės susiklostė kitaip. Nebuvo prasmės leisti puolėjo, turinčio jo savybes“, – po susitikimo sakė J. Jesusas.
Treneris atskleidė, kad iš pradžių buvo numatęs C. Ronaldo aikštėje pasirodyti maždaug paskutinį pusvalandį. Vis dėlto Goncalo Ramosas tuo metu žaidė gerai, pelnė antrąjį Portugalijos įvartį, todėl J. Jesusas nenorėjo keisti puolėjo. Vėliau, Portugalijai siekiant išsaugoti rezultatą, treneris pasirinko kitus keitimus.
„Net buvau su juo susitaręs, kad paskutinį pusvalandį jį išleisiu į aikštę, tačiau rungtynės to nereikalavo. Goncalo Ramosas žaidė gerai, įmušė įvartį, dar vienas jo įvartis buvo neįskaitytas. Pajutau, kad nebuvo tinkamas momentas jį pakeisti“, – aiškino J. Jesusas.
C. Ronaldo likimas ant suolo tapo vienu labiausiai aptarinėtų rungtynių momentų. Tai buvo pirmosios oficialios Portugalijos rinktinės rungtynės per daugiau nei 18 metų, kuriose puolėjas nepasirodė nė minutei.
Po finalinio švilpuko C. Ronaldo taip pat iš karto nuėjo į rūbinę, kai tuo metu kiti Portugalijos rinktinės futbolininkai išėjo padėkoti į Norvegiją atvykusiems sirgaliams. J. Jesusas teigė, kad tuo metu pats nepastebėjo tokio C. Ronaldo elgesio.
Paklaustas, kodėl C. Ronaldo nepadėkojo sirgaliams, Portugalijos rinktinės treneris atsakomybę paliko pačiam futbolininkui.
„Kodėl jis nepadėkojo sirgaliams? Turėsite jo to paklausti. Aš negaliu perskaityti jo minčių. Kai su juo pasikalbėsiu, žinosiu“, – sakė J. Jesusas.
Treneris taip pat pabrėžė, kad sprendimas neleisti C. Ronaldo į aikštę nereiškia, jog jis nebesvarbus Portugalijos rinktinei. J. Jesusas prieš rungtynes su Norvegija C. Ronaldo buvo išleidęs į starto sudėtį mače su Velsu, kuriame puolėjas žaidė beveik 70 minučių.
Portugalija po dviejų Tautų lygos rungtynių turi šešis taškus. Kitose rungtynėse Portugalijos rinktinė susitiks su Danija, o J. Jesusas neatmetė galimybės, kad C. Ronaldo šiame susitikime vėl gaus vietą aikštėje.
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