Klaipėdos paplūdimio tinklininkės CEV taurės atrankoje liko antros

Ievos Dumbauskaitės, Gerdos Grudzinskaitės, Urtės Andriukaitytės ir Rugilės Grudzinskaitės atstovaujama komanda pirmąją dieną 2:0 (21:16, 21:16) ir 2:0 (21:9, 21:18) nugalėjo „Unique Wilczyce“ (Lenkija) atstoves ir apsikeitė pergalėmis 2:0 (21:11, 21:4) ir 1:2 (21:17, 20:22, 7:15) su vengrių „Beach Sport Budapest“.
Antrąją dieną KBC abu kartus įveikė Vengrijos klubą – 2:0 (21:11, 21:15) ir 2:0 (21:9, 25:23). Tuo tarpu mačuose su Lenkijos ekipa patirtos nesėkmės – 0:2 (20:22, 13:21) ir 0:2 (15:21, 12:21).
KBC turnyre užėmė 2-ą vietą, o vienintelį kelialapį į finalinį turnyrą iškovojo „Unique Wilczyce“.
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