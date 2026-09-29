Į „Žalgirio“ tvirtovę atvykstančiam Shaquille‘ui O‘Nealui – Tomo Masiulio žinutė: „Norisi, kad pamatytų“

Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Kauno „Žalgirio“ ir Pirėjo „Olympiacos“ rungtynių stebėti gyvai atvyksta legendinis krepšininkas, NBA čempionas S. O'Nealas. T. Masiulis atskleidė, ar pasirengęs šiam ypatingam vakarui.
„Kaip visada, treneriui gal trūksta šiek tiek laiko, bet norime duoti kovą. Žinome, praėjusiais metais irgi pirmas rungtynes pradėjome su čempionais, šiemet vėl... Taigi laukia labai įtemptos rungtynės ir norime pasirodyti kuo geriau savo žiūrovų akivaizdoje“, – sakė treneris.
Tikisi parodyti „aukštą klasę“
Užsiminus apie S. O'Nealo pasirodymą „Žalgirio“ arenos tribūnose, T. Masiulis nedaugžodžiavo, tačiau patikino, ko linki legendiniam krepšininkui, atvykusiam į „Žalgirio“ namus.
„Visų pirma – emocijos. Turbūt čia visi mes kalbame apie tą emociją, sirgalių emociją, komandos emociją, visą tą atmosferą, kurią tikrai norisi sukurti. Aišku, kaip treneriai ir žaidėjai, norime parodyti ir gerą žaidimą, bet svarbiausia – kad jis pamatytų sirgalių aistrą ir meilę krepšiniui. Turbūt norisi, kad pamatytų, jog Lietuvoje krepšinis tikrai yra labai aukštoje vietoje“, – sakė treneris.
Visą interviu su T. Masiuliu išgirskite laidoje „GoŽalgiris“, kurią rasite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
Praėjusiame sezone Eurolygos lentelėje „Žalgiris“ finišavo 5-oje vietoje, laimėjęs 23 kartus ir 15 kartų suklupęs.
Ketvirtfinalio serijoje „Žalgiris“ susitiko su „Fenerbahče“, bet į finalo ketvertą nežengė – krito 1-3.
Tiesiogiai Kauno „Žalgirio“ rungtynes prieš Pirėjo „Olympiacos“ žiūrėkite čia:
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