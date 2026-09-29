„Crvena Zvezda“ įspėja sirgalius dėl elgesio prieš svarbias Eurolygos rungtynes po incidentų su žalgiriečiais

Susitikimas su „Hapoel“ vyks antradienį, 20:00 val., o Belgrado „Arena“ pagaliau bus pilna. Primename, kad mačą su „Žalgiriu“ klubas žaidė su 20 procentų sumažintu vietų pajėgumu dėl ankstesnių nuobaudų.
Kaip teigiama oficialiame „Crvena zvezda“ pranešime, „Žalgirio“ rungtynių metu užfiksuoti šie pažeidimai: naudoti lazeriai, skanduoti įžeidžiantys šūksniai pavieniams žaidėjams ir teisėjams, taip deginti fakelai bei į aikštę mėgti daiktai.
Klubas pabrėžia per pastaruosius metus dėl sirgalių elgesio jau sumokėjęs šimtus tūkstančių eurų baudų, o dalį rungtynių žaidęs be žiūrovų arba apytuštėje salėje.
Belgrado ekipa artimiausiomis dienomis namuose žais dvejas svarbias Eurolygos dvikovas – priims „Hapoel“ ir Stambulo „Anadolu Efes“.
„Bet koks kitas incidentas mums gresia rungtynėmis be žiūrovų arba drastiškai sumažintu salės pajėgumu ir milžiniška pinigine bauda. Parodykime visiems tai, ką patys žinome – kad tokios atmosferos, kokią sukuria mūsų sirgaliai pilnoje arenoje, neturi niekas Europoje, bet tik tuomet, jei esame vėjas į nugarą mūsų komandai!“, – rašoma pranešime.
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