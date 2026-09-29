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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Medvedevas finale nepaliko vilčių Rubliovui: „Atsiprašau, kad šiandien taip gerai padavinėjau“

2026-09-29 17:48 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 17:48
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Daniilas Medvedevas (ATP-6) antradienį iškovojo trečiąjį sezono titulą. ATP 250 serijos „AITO Hangzhou Open“ turnyro Hangdžou (Kinija) finale jis 7:5, 6:4 įveikė savo gerą draugą Andrejų Rubliovą (ATP-24).

Daniilas Medvedevas | EPA nuotr.

Daniilas Medvedevas (ATP-6) antradienį iškovojo trečiąjį sezono titulą. ATP 250 serijos „AITO Hangzhou Open“ turnyro Hangdžou (Kinija) finale jis 7:5, 6:4 įveikė savo gerą draugą Andrejų Rubliovą (ATP-24).

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Pirmajame sete A. Rubliovas startavo itin agresyviai, tačiau D. Medvedevas atlaikė varžovo spaudimą ir netrukus pats perėmė iniciatyvą. Buvusi pirmoji pasaulio raketė pademonstravo įspūdingą žaidimą savo padavimų metu – per 1 val. 33 min. trukusį finalą jis atliko net 23 neatremiamus padavimus ir padarė vos dvi dvigubas klaidas.

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„Žaidžiant prieš Andrejų visada yra šiek tiek daugiau įtampos. Manau, kad su ja susitvarkiau gerai. Svarbiausiais momentais žaidžiau gerai ir esu labai patenkintas savo lygiu“, – po finalo sakė D. Medvedevas.

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Tai buvo jau 24-asis ruso karjeros ATP turnyro titulas. D. Medvedevas taip pat dar labiau pagerino tarpusavio statistiką prieš A. Rubliovą – dabar jis laimėjo 8 iš 10 jų tarpusavio susitikimų.

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30-metis D. Medvedevas šį sezoną jau triumfavo Brisbene ir Dubajuje. Praėjusiais metais jis pirmą kartą nuo 2018-ųjų nepateko į ATP sezono finalinį turnyrą, tačiau 2026-aisiais rusas vėl kovoja dėl vietos „ATP Finals“. Pagal 2026 m. surinktus taškus jis šiuo metu užima aštuntąją vietą.

Pergalė Hangdžou taip pat leido D. Medvedevui pasivyti kelias teniso legendas pagal laimėtų ATP turnyrų ant kietosios dangos skaičių. Rusas turi 22 tokius titulus ir pagal šį rodiklį dalijasi 11–14 vietas su Michaelu Changu, Stefanu Edbergu ir Johnu McEnroe.

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Šį sezoną D. Medvedevas iškovojo 38 pergales ir patyrė 16 pralaimėjimų. Ant kietosios dangos jis laimėjo 27 mačus – tiek pat, kiek antroji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas.

„Labai smagu matyti tave šiame finale. Atsiprašau, kad šiandien taip gerai padavinėjau, bet tikiuosi, kad abu sezoną užbaigsime taip pat stipriai“, – per apdovanojimų ceremoniją A. Rubliovui sakė D. Medvedevas.

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Pasaulio reitingo šeštoji raketė dabar keliaus į Pekiną, kur ATP 500 turnyro pirmajame rate susitiks su kvalifikaciją įveikusiu Pablo Carreno Busta. D. Medvedevas Pekino turnyro finale žaidė 2023 metais, o 2024 ir 2025 metais pasiekė pusfinalį.

Kvalifikaciją šiame turnyre bandė įveikti skandalingasis australas Bernardas Tomičius (ATP-182). Jis liko per žingsnį nuo pagrindinio etapo, nes 4:6, 5:7 suklupo prieš kiną Fajingą Suną (ATP-314).

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Hangdžou prizų fondą sudarė apie 1,039 mln. JAV dolerių. Visus ATP turnyrus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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