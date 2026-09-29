Į Lietuvą atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas

Antradienį ryte legendinis krepšininkas nusileido oro uoste.
Naujienų portalas tv3.lt jau rašė, ką Lietuvoje antradienį veiks buvęs vienas geriausių visų laikų krepšininkų.
- susitikimas su „Nord Security“ darbuotojais. Krepšininkas lankysis bendrovės būstinėje „Cyber City“, kur vyks vidinė konferencija ir klausimų–atsakymų sesija darbuotojams;
- spaudos konferencija žurnalistams. Rugsėjo 29 d. vyks išskirtinė spaudos konferencija su Shaquille'u O'Nealu ir „Nord Security“ vadovais, Tomu Okmanu bei Eimantu Sabaliausku;
- žalgirio rungtynės. Tą pačią dieną jis dalyvaus pirmose „Žalgirio“ Eurolygos rungtynėse namuose: „Žalgiris“ – „Olympiacos“.
Galėsite stebėti rungtynes per tv3.lt ir TV3
Eurologyos rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Prieš susitikimo startą – nuo 19:30 val. – kviečiame žiūrėti laidą „GoŽalgiris“, kurią veda Asta Žukaitė-Nalivaikienė.
Šias rungtynes Nemuno saloje stebi ir NBA legenda Sh. O‘Nealas.
Eurolygos sezono starte „Žalgiris“ 83:77 palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą, o „Oly“ 106:89 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“.
„Atvažiuoja Eurolygos čempionai. Komanda, turinti savo braižą, judina kamuolį iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingo, sunku juos sugaudyti, turi aukščiausio klasės žaidėjų kiekvienoje pusėje ir mūsų laukia didelis iššūkis“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.