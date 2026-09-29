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TV3 naujienos > Sportas

Į Lietuvą atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas

2026-09-29 13:39 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 13:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienį į Lietuvą jau atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas. Jį pamatyti bus galima ir Eurolygos rungtynių, kurias transliuos tv3.lt bei TV3, metu.

Antradienį į Lietuvą jau atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas. Jį pamatyti bus galima ir Eurolygos rungtynių, kurias transliuos tv3.lt bei TV3, metu.

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Antradienį ryte legendinis krepšininkas nusileido oro uoste.

Naujienų portalas tv3.lt jau rašė, ką Lietuvoje antradienį veiks buvęs vienas geriausių visų laikų krepšininkų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • susitikimas su „Nord Security“ darbuotojais. Krepšininkas lankysis bendrovės būstinėje „Cyber City“, kur vyks vidinė konferencija ir klausimų–atsakymų sesija darbuotojams;
  • spaudos konferencija žurnalistams. Rugsėjo 29 d. vyks išskirtinė spaudos konferencija su Shaquille'u O'Nealu ir „Nord Security“ vadovais, Tomu Okmanu bei Eimantu Sabaliausku;
  • žalgirio rungtynės. Tą pačią dieną jis dalyvaus pirmose „Žalgirio“ Eurolygos rungtynėse namuose: „Žalgiris“ – „Olympiacos“.

(58 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyko legendinis krepšininkas Shaquille‘as O‘Nealas

Galėsite stebėti rungtynes per tv3.lt ir TV3

Eurologyos rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

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Prieš susitikimo startą – nuo 19:30 val. – kviečiame žiūrėti laidą „GoŽalgiris“, kurią veda Asta Žukaitė-Nalivaikienė.

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Šias rungtynes Nemuno saloje stebi ir NBA legenda Sh. O‘Nealas.

Eurolygos sezono starte „Žalgiris“ 83:77 palaužė Belgrado „Crvena Zvezda“ ekipą, o „Oly“ 106:89 susitvarkė su Vitorijos „Baskonia“.

„Atvažiuoja Eurolygos čempionai. Komanda, turinti savo braižą, judina kamuolį iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingo, sunku juos sugaudyti, turi aukščiausio klasės žaidėjų kiekvienoje pusėje ir mūsų laukia didelis iššūkis“, – prieš rungtynes kalbėjo Tomas Masiulis.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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