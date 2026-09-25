Lietuviai ir LKL legionieriai, pradedantys sezoną be darbo: kas vis dar ieško komandos?

Vasarą tradiciškai būrys Lietuvos krepšininkų keitė darbovietes, bet nemažai jų liko taip ir nesuradę naujo klubo. Krepsinis.net kviečia pažvelgti, kurie mūsiškiai pradeda sezoną neturėdami darbo.
Gynėjų grandyje yra Dovis Bičkauskis, palikęs Panevėžio „Lietkabelį“. Įžaidėjas išsprendė sveikatos problemas ir yra pasiruošęs padėti komandai, kuri pasikvies šį žaidėją. Galima prognozuoti, kad į patyrusį atakų organizatorių akys kryps tų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) ekipų, kurios šiuo metu šioje pozicijoje turi legionierius ir jeigu šie nepateisins vilčių, greitai bus bandoma pasirašyti sutartį su D.Bičkauskiu.
Ignas Vaitkus taip pat neturi klubo, bet buvęs Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ narys dabar koncentruojasi į 3x3 krepšinį ir galbūt sugrįš ant parketo 5x5 kovose jau žiemą.
Daugiausiai darbo neturinčių žaidėjų lietuvių yra būtent 3–4 pozicijos krepšininkai. Sąrašą galime pradėti rinktinėje žaidusiu Osvaldu Olisevičiumi, kuris praėjusiame sezone gynė Trevizo „Nutribullet“ garbę.
Atėnų AEK palikęs Mindaugas Kuzminskas tęsia atostogas kaip ir Klužo Napokos „U-BT“ rungtyniavęs Saulius Kulvietis. Eigirdas Žukauskas metus praleido be krepšinio, bet jau rengiasi sugrįžimui.
Jonavos klube žaidę Džiugas Slavinskas taip pat neturi kontrakto. Jis parodė, kad LKL gali būti ryškus žaidėjas, bet jo sezoną anksčiau laiko užbaigė trauma, tačiau dabar yra pasveikęs ir pasiruošęs padėti naujai ekipai, kai tik ji atsiras.
Vidurio puolėjų sąraše solidus žaidėjas yra Martynas Sajus, kuris buvo pratęsęs sutartį su Izmiro klubu, bet po mėnesio ją nutraukė, kadangi dar turi išspręsti sveikatos problemas. Labai įdomu, kas laukia Donato Motiejūno. Veteranas Lietuvos rinktinėje daug šansų ant parketo nesulaukė, bet toliau tęsia individualiai darbus ir laukia pasiūlymų.
Neaiški daug metų Islandijoje praleidusio Dominyko Milkos ateitis. Traumą gydosi Denisas Krestininas, kuris pernai buvo Rygos „Zelli“ narys. Sezoną be krepšinio praleido Evaldas Kairys.
Iš praėjusiame sezone LKL žaidusių legionierių dar ne visi rado darbus: Kenny Chery, Nikola Radičevičius, Cassiusas Stanley, Trey‘us Pulliamas, Olinas Carteris, Thomasas Rutherfordas ir Jarredas Godfrey vis dar nėra pasirašę sutarčių.
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