Justas Simaška sezoną užbaigs galingu akcentu – Mažeikių ralyje sės prie aukščiausio kalibro technikos

„Šių metų sezoną galėčiau pavadinti bene keisčiausiu savo karjeroje, kuri prasidėjo dar 2016-aisiais. Turėjome įvairių minčių ir idėjų, tačiau didžioji dalis jų taip ir likdavo svarstymų stadijoje. Todėl labai džiaugiuosi, kad kartu su Mantu ir komandos partneriais pavyko susidėlioti konkretų planą likusiai sezono daliai. Elektrėnų ralyje turėjome gerą progą apsiprasti ir įsivažiuoti. Nors startavome su vienu laipteliu žemesnės kategorijos automobiliu, pavyko pasiekti maksimaliai gerą rezultatą. Į paskutinį sezono ralį grįžtame prie aukščiausio kalibro technikos – „Škoda Fabia R5 Proto“, kurią labai norėjome pilotuoti visą šį sezoną. Tikiu, kad ankstesnė patirtis su šiuo automobiliu ir atsakingai atlikti namų darbai prieš varžybas leis nuo pirmųjų kilometrų būti konkurencingiems ir kovoti dėl aukščiausių pozicijų“, – pasakojo J. Simaška.
Nematyta inovacija – virtualios greičio gesinimo zonos
Vienu įdomiausių šių metų „ORLEN Lietuva Rally“ akcentų taps naujovė Lietuvos ralio trasose – virtualios greičio gesinimo zonos. Jų ralyje bus daugiau nei dešimt, todėl sportininkams teks ne tik priprasti prie naujo elemento, bet ir įvertinti, kaip jį geriausia išnaudoti: „Šią naujovę pasitinku su nekantrumu. Bus įdomu pamatyti, kaip išdėstytos zonos ir kas laukia iškart joms pasibaigus. Galbūt už 150 metrų zonos bus ilga tiesioji, o gal greitesnis ar lėtesnis posūkis, todėl reikės pasirinkti, kurioje vietoje geriausia sumažinti greitį. Manau, kad tai ralio metu suteiks papildomo šarmo ir privers visus sportininkus daugiau pastrateguoti nei įprastai. Be abejo, pradžioje šiokį tokį pranašumą turės konkurentai, jau turintys patirties įveikti tokias zonas užsienio varžybose“, – pastebėjo „Simaška Team“ pilotas.
Sezono finalas – kompaktiškas, bet intensyvus
Po metų pertraukos į Lietuvos automobilių ralio čempionato kalendorių sugrįžęs „ORLEN Lietuva Rally“ šiemet pasiūlys kompaktišką vienos dienos varžybų formatą. Penktadienio vakare dalyviams bus duotas iškilmingas startas Mažeikių miesto centre. Pagrindinis veiksmas prasidės šeštadienio rytą ir tęsis iki pat sutemų. Sportininkų lauks beveik 90 kilometrų greičio ruožų, suskirstytų į 11 greičio ruožų, kurie drieksis Mažeikių, Akmenės ir Telšių apylinkių žvyrkeliais.
Prie starto linijos „Simaška Team“ ekipažas stos automobiliu, pažymėtu ketvirtuoju startiniu numeriu. Kartu su J. Simaška ir M. Ližaičiu dėl aukščiausių pozicijų kovos Elektrėnų ralyje triumfavęs Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio duetas bei šiemet vis labiau greitėjantis Justas Tamašauskas su Algirdu Pranckūnu. Ralio gerbėjų taip pat laukia gerai pažįstami Lietuvos automobilių sporto vardai – Vytautas Švedas, Giedrius Notkus ir kiti.
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