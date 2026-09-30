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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

NBA planai Europoje: derybos su futbolo milžinais ir ruošiami pasiūlymai dėl Eurolygos

2026-09-30 08:44 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-30 08:44
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Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) sparčiai juda į priekį link susitarimų su garsiausiais Europos futbolo klubais, siekdama sukurti „NBA Europe“ lygą, kuri turėtų startuoti jau kitą rudenį. Nors derybos už uždarų durų vyko jau kelis mėnesius, neseniai Kopenhagoje vykęs Europos futbolo klubų kasmetinis suvažiavimas parodė didžiulį šio projekto pagreitį, rašo „The Athletic“.

NBA planuoja naują krepšinio lygą Europoje: derybos su futbolo milžinais ir ruošiami pasiūlymai dėl Eurolygos

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) sparčiai juda į priekį link susitarimų su garsiausiais Europos futbolo klubais, siekdama sukurti „NBA Europe“ lygą, kuri turėtų startuoti jau kitą rudenį. Nors derybos už uždarų durų vyko jau kelis mėnesius, neseniai Kopenhagoje vykęs Europos futbolo klubų kasmetinis suvažiavimas parodė didžiulį šio projekto pagreitį, rašo „The Athletic“.

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Konferencijoje lankęsis NBA komisaro pavaduotojas Markas Tatumas ir vyresnysis viceprezidentas Europos reikalams George'as Aivazoglou pastebėti privačiose derybose su vadovais iš tokių futbolo milžinų kaip „Paris Saint-Germain“, „Barcelona“, Miuncheno „Bayern“, Madrido „Real“ ir Milano „AC Milan“. Nors kai kurie iš šių klubų krepšinio komandų dar neturi, visi jie reiškia didelį susidomėjimą tapti naujojo projekto dalimi.

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Didelių pokyčių laukiama jau kitą savaitę Italijoje, kur vyks Eurolygos akcininkų susirinkimas. Jo metu bus svarstomi oficialūs NBA pasiūlymai įsigyti Eurolygą ir galutinai ją sujungti su naujai kuriama „NBA Europe“ lyga, taip apjungiant geriausias žemyno krepšinio pajėgas.

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Pristatydamas lygos viziją, M.Tatumas akcentavo, kad krepšinis Europos sporto rinkoje užima vos vieną procentą išlaidų, nes didžiuosiuose ir turtingiausiuose miestuose aukščiausio lygio krepšinio tiesiog trūksta. Planuojama, kad naujoji lyga iš pradžių turės šešiolika komandų: dvylika nuolatinių inkarinių narių Londone, Paryžiuje, Romoje, Milane, Berlyne, Miunchene, Stambule, Madride, Atėnuose, Barselonoje, Mančesteryje bei Liune, o dar keturios vietos bus atviros kitiems klubams.

JAV lyga neslepia besimokanti iš futbolo – M.Tatumas priminė, kad iš Europos futbolo turnyrų ir rėmimo modelių buvo pasiskolintos tokios idėjos kaip NBA sezono vidurio turnyras ar reklaminiai pleistrai ant komandų marškinėlių. Visgi didžiausiu iššūkiu išlieka infrastruktūra, kadangi Europoje katastrofiškai trūksta NBA lygio krepšinio arenų, todėl naujiesiems dalyviams teks atlikti didžiules investicijas į statybas ir jaunimo akademijų plėtrą.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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