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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Fitlap Cup 2026“: Lietuvos sportininkai sezoną pradėjo pergalingai

2026-09-30 08:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-30 08:49
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Rugsėjo 26–27 d. Taline, Estijoje, vyko „Fitlap Cup 2026“ varžybos, kuriose ant scenos žengė ir Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos sportininkai! Varžybose pasiekta daugybė puikių rezultatų ir iškovota ne viena pirmoji vieta! Nuoširdžiai sveikiname kiekvieną mūsų atletą ir džiaugiamės jų darbu, atsidavimu bei pastangomis, kurios atsispindi scenoje.

„Fitlap Cup 2026“ | Organizatorių nuotr.
GALERIJA (19)

Rugsėjo 26–27 d. Taline, Estijoje, vyko „Fitlap Cup 2026“ varžybos, kuriose ant scenos žengė ir Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacijos sportininkai! Varžybose pasiekta daugybė puikių rezultatų ir iškovota ne viena pirmoji vieta! Nuoširdžiai sveikiname kiekvieną mūsų atletą ir džiaugiamės jų darbu, atsidavimu bei pastangomis, kurios atsispindi scenoje.

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FOTOGALERIJA. „Fitlap Cup 2026“

Po dvi pirmąsias vietas iškovojo Tomas Liekis ir Simona Keturakienė. Tomas pasipuošė aukso medaliais jaunimo vaikinų Fit kultūrizmo ir vyrų kultūrizmo kategorijose (treneris – Rinaldas Česnaitis). Simona aukso medalius iškovojo veteranių moterų bikini 35+ m. ir moterų bikini +172 cm kategorijose. Aukso medalį pavyko laimėti ir Ksenijai Petrošei moterų bikini iki 162 cm kategorijoje. Abiejų sportininkių treneris – Andrius Didžbalis.

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Antrąsias vietas iškovojo Irina Shuvaeva veteranių moterų kūno fitneso 45+ m. kategorijoje (treneris Tomas Petrokas); Dovilė Tukačiauskaitė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje (treneris – Andrius Didžbalis); Gabrielė Zubrickaitė moterų kūno fitnesas +168 cm kategorijoje (treneris – Rinaldas Česnaitis).

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Dovilė Tukačiauskaitė užėmė trečiąją vietą moterų Fit-Model iki 169 cm kategorijoje.

4 vietą užėmė Vilma Kontrauskienė veteranių moterų kūno fitnesas 45+ m. kategorijoje (treneris Rinaldas Česnaitis) bei Anastazija Asmolkova Moterų Fit & Beauty kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).

5 vietą užėmė Indrė Skučienė moterų Fit-Model iki 163 cm kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).

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6 vietas užėmė Indrė Skučienė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje bei Irina Shuvaeva moterų kūno fitnesas iki 163 cm kategorijoje.

7 vietą užėmė Greta Janeckaja moterų bikini iki 166 cm kategorijoje (treneris – Andrius Didžbalis).

9 vietą užėmė Raminta Staišiūnaitė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).

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10 vietą užėmė Raminta Stašiūnaitė moterų Fit-Model virš 169 cm kategorijoje.

Moterų bikini absoliučioje kategorijoje dalyvavo net dvi Lietuvos komandos atstovės: Ksenija Petrošė užėmė 2 vietą, o Simona Keturakienė 4 vietą.

Šiose varžybose teisėjavo du Lietuvos tarptautinės kategorijos teisėjai: Sandra Martinkienė ir Aleksandras Martinkus.

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