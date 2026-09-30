„Fitlap Cup 2026“: Lietuvos sportininkai sezoną pradėjo pergalingai

Po dvi pirmąsias vietas iškovojo Tomas Liekis ir Simona Keturakienė. Tomas pasipuošė aukso medaliais jaunimo vaikinų Fit kultūrizmo ir vyrų kultūrizmo kategorijose (treneris – Rinaldas Česnaitis). Simona aukso medalius iškovojo veteranių moterų bikini 35+ m. ir moterų bikini +172 cm kategorijose. Aukso medalį pavyko laimėti ir Ksenijai Petrošei moterų bikini iki 162 cm kategorijoje. Abiejų sportininkių treneris – Andrius Didžbalis.
Antrąsias vietas iškovojo Irina Shuvaeva veteranių moterų kūno fitneso 45+ m. kategorijoje (treneris Tomas Petrokas); Dovilė Tukačiauskaitė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje (treneris – Andrius Didžbalis); Gabrielė Zubrickaitė moterų kūno fitnesas +168 cm kategorijoje (treneris – Rinaldas Česnaitis).
Dovilė Tukačiauskaitė užėmė trečiąją vietą moterų Fit-Model iki 169 cm kategorijoje.
4 vietą užėmė Vilma Kontrauskienė veteranių moterų kūno fitnesas 45+ m. kategorijoje (treneris Rinaldas Česnaitis) bei Anastazija Asmolkova Moterų Fit & Beauty kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).
5 vietą užėmė Indrė Skučienė moterų Fit-Model iki 163 cm kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).
6 vietas užėmė Indrė Skučienė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje bei Irina Shuvaeva moterų kūno fitnesas iki 163 cm kategorijoje.
7 vietą užėmė Greta Janeckaja moterų bikini iki 166 cm kategorijoje (treneris – Andrius Didžbalis).
9 vietą užėmė Raminta Staišiūnaitė veteranių moterų Fit-Model 35+ m. kategorijoje (treneris – Tomas Petrokas).
10 vietą užėmė Raminta Stašiūnaitė moterų Fit-Model virš 169 cm kategorijoje.
Moterų bikini absoliučioje kategorijoje dalyvavo net dvi Lietuvos komandos atstovės: Ksenija Petrošė užėmė 2 vietą, o Simona Keturakienė 4 vietą.
Šiose varžybose teisėjavo du Lietuvos tarptautinės kategorijos teisėjai: Sandra Martinkienė ir Aleksandras Martinkus.
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