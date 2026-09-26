Pasklidus kalboms apie Gintauto Kirkilo-Klarko mirties priežastį – žinia iš velionio šeimos

Tiesa, velionio šeima patvirtino, kad kol kas mirties priežastis nėra žinoma.
Atskleidė daugiau mirties aplinkybių
Pasak vyro, Klarkui pasidarė bloga koncerto metu. Paklaustas apie aplinkybes jis atsakė „širdis“ ir 15min kalbėjo:
„Jam bloga pasidarė koncerto metu, bet jis koncertavo iki galo. Po to atsigėrė vandens, važiavo namo. Bet nevažiavo į ligoninę, nuvežė dar ir Laurą (Supranavičienę, grupės „Balius“ narę – aut. past.) namo, ir nuvažiavo namo. Naktį, pusę 4, sūnus ir žmona paskambino Laurai, kad nėra jau, viskas. Atvažiavo greitoji ir nieko padaryt negalėjo“, – 15min sakė A. Orlauskas.
Nepaisant to, velionio dukra Jurga Kirkilaitė Delfi patikino, kad mirties priežastis kol kas nėra aiški.
„<...> Nežinau iš kur p. Orlauskas žino mirties priežastį, kai tiksliai jos mes nežinome. Jis vakar nebuvo kartu ir nėra artimas šeimos draugas!“ – teigė ji minėtam portalui.
Primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt
Paliko ryškų pėdsaką
Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.
Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.
Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.
Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.
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