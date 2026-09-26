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Pasklidus kalboms apie Gintauto Kirkilo-Klarko mirties priežastį – žinia iš velionio šeimos

Atnaujinta 16:25
2026-09-26 13:42 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 13:42
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26-ąją, pasklidus žiniai apie 64-erių Gintauto Kirkilo-Klarko mirtį, gerbėjai ir bičiuliai patyrė šoką dėl tokios staigios netekties. Velionio ilgametis bičiulis Artūras Orlauskas prakalbo apie jo mirties aplinkybes.

Rugsėjo 26-ąją, pasklidus žiniai apie 64-erių Gintauto Kirkilo-Klarko mirtį, gerbėjai ir bičiuliai patyrė šoką dėl tokios staigios netekties. Velionio ilgametis bičiulis Artūras Orlauskas prakalbo apie jo mirties aplinkybes.

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Tiesa, velionio šeima patvirtino, kad kol kas mirties priežastis nėra žinoma.

(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gintautas Kirkila-Klarkas. Gyvenimo akimirkos

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Atskleidė daugiau mirties aplinkybių

Pasak vyro, Klarkui pasidarė bloga koncerto metu. Paklaustas apie aplinkybes jis atsakė „širdis“ ir 15min kalbėjo:

„Jam bloga pasidarė koncerto metu, bet jis koncertavo iki galo. Po to atsigėrė vandens, važiavo namo. Bet nevažiavo į ligoninę, nuvežė dar ir Laurą (Supranavičienę, grupės „Balius“ narę – aut. past.) namo, ir nuvažiavo namo. Naktį, pusę 4, sūnus ir žmona paskambino Laurai, kad nėra jau, viskas. Atvažiavo greitoji ir nieko padaryt negalėjo“, – 15min sakė A. Orlauskas.

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Nepaisant to, velionio dukra Jurga Kirkilaitė Delfi patikino, kad mirties priežastis kol kas nėra aiški.

„<...> Nežinau iš kur p. Orlauskas žino mirties priežastį, kai tiksliai jos mes nežinome. Jis vakar nebuvo kartu ir nėra artimas šeimos draugas!“ – teigė ji minėtam portalui.

Primename, kad prisiminimais apie G. Kirkilą-Klarką naujienų portalui tv3.lt pasidalijo ir bičiulis Arūnas Valinskas. Straipsnį galite skaityti čia: Arūnas Valinskas prisiminė prieš kelias dienas gautą paskutinę Klarko žinutę: 1 žodžio nepamirš niekada | tv3.lt

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Paliko ryškų pėdsaką

Gintautas Kirkila-Klarkas – puikiai Lietuvos publikai pažįstamas dainininkas, humoristas ir legendinės grupės „Balius“ narys.

Scenoje jis praleido kelis dešimtmečius – pirmą kartą joje pasirodė dar būdamas paaugliu, o profesionalią muzikinę veiklą pradėjo devintojo dešimtmečio pabaigoje.

Didžiulio populiarumo G. Kirkila-Klarkas sulaukė su grupe „Balius“.

Kolektyvo dainos „Palangos jūroj“, „Onyte, einam su manim pašokti“, „Ramunę baltąją“ ir kiti kūriniai tapo puikiai atpažįstami klausytojams, o pati grupė savo populiarumo viršūnėje rinkdavo pilnas sales.

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Gintautas Kirkila-Klarkas (nuotr. tv3.lt, nuotr. asm. arcgyvo, nuotr. 123rf.com)
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C
C
2026-09-26 15:12
A.a. būtų gal ne namo ,o į priėmimą važiavęs ,būtų gal dar ir daug metų gyvenęs,labai gaila labai.
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7
7
2026-09-26 16:20
Tai va aš ir pagalvojau nesiruošė žmogus mirti matomai ne vieną kartą yra taip buvę tai galvo ir šį kartą praeis begali gailo gero žmogaus
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