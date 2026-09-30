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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Loftonas spindėjo Europos taurės debiute: įspūdingas dvigubas dublis padėjo „Hapoel“ sutriuškinti „Seawolves“

2026-09-30 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-30 08:32
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Europos taurės A grupės rungtynėse Jeruzalės „Hapoel“ ekipa Belgrade 94:73 (25:18, 24:19, 24:17, 21:19) sutriuškino Rostoko „Seawolves“ krepšininkus.

(Euroleague.net)

Europos taurės A grupės rungtynėse Jeruzalės „Hapoel“ ekipa Belgrade 94:73 (25:18, 24:19, 24:17, 21:19) sutriuškino Rostoko „Seawolves“ krepšininkus.

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Įspūdingai Europoje debiutavo Kenny Loftonas, kuris per 25 minutes pelnė 22 taškus (6/12 dvitaškiai, 2/4 tritaškiai, 4/4 baudos metimai), atkovojo 10 kamuolių, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, išprovokavo 6 pražangas, 3 sykius prasižengė, 4 kartus suklydo ir surinko 27 naudingumo balus.

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Jam gerai talkino 20 taškų įmetęs Jaleenas Smithas (3/4 tritaškiai, 7 rez. perd., 25 naud. bal.), Shake‘as Miltonas – 14 (6 rez. perd.), Devontae Cacokas (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Davidas Roddy ir Yovelis Zoosmanas pridėjo po 9.

Pralaimėjusių gretose išsiskyrė TJ Crockettas (22 tšk., 6/10 tritaškiai) ir Zachas Copelandas (15 tšk., 2/7 tritaškiai, 6 kld.).

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