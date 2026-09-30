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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dirkstys po kovos su Maslobojevu užminė mįslę: prakalbo apie sprendimus dėl ateities

2026-09-30 08:08 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt / aut.
2026-09-30 08:08
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova.

Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (40)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova.

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Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė Sergejus Maslobojevas (5-0 UTMA).

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

D. Dirkstys nedelsdamas paliko ringą bei „Žalgirio“ areną ir už tai sulaukė solidžios UTMA organizacijos baudos.

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„Dėl D. Dirksčio situacijos dar laukiame medicininių atsakymų, tačiau dėl to, kad kovotojas nepasirodė spaudos konferencijoje ir paliko areną, pagal jo unikalias kontrakto sąlygas, UTMA skiria D. Dirksčiui 15 tūkst. eurų drausminę nuobaudą“, – paskelbė organizacija. 

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Dirkstys nutraukė tylą

Nors D. Dirkstys keletą dienų atsivėrė tylos siena, tačiau galiausiai jis pasidalino keliais įrašais socialiniuose tinkluose. Jeigu vienas iš jų buvo tiesiog panaudota Lietuvos respublikos prezidento Gitano Nausėdos citata, tai kitas įrašas pateikė daugiau informacijos sirgaliams.

„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą.Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje.

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Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats.

Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.

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Pagarba Sergejui už kovą. Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos.

Ačiū treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, kurie esate šalia. Jūsų palaikymas po tokio vakaro man reiškia labai daug.Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau. AĊIŪ DIEVUI!“, – rašė D. Dirkstys.

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Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
Dirkstys nutraukė tylą ir pasidalino Gitano Nausėdos citata

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