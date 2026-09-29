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Jemeljanovas po greitos pergalės prabilo apie Banskį: „Pamatysit, ko dar nematėt“

2026-09-29 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-29 15:16
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Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų Kauno „Žalgirio“ arenoje stebėjo „UTMA 19“ turnyrą, kuriame Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) savo kovą baigė itin greitai. Lietuvos kovotojas pirmajame raunde techniniu nokautu sustabdė Arnoldą Misiūną (3-4-2 UTMA), jį įveikęs spyriais į kojas.

Arnoldas Misiūnas – Deividas Jemeljanovas | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (8)

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų Kauno „Žalgirio“ arenoje stebėjo „UTMA 19“ turnyrą, kuriame Deividas Jemeljanovas (4-1 UTMA) savo kovą baigė itin greitai. Lietuvos kovotojas pirmajame raunde techniniu nokautu sustabdė Arnoldą Misiūną (3-4-2 UTMA), jį įveikęs spyriais į kojas.

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(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Arnoldas Misiūnas – Deividas Jemeljanovas (09.26)

Ši pergalė D. Jemeljanovui garantavo vietą 81 kg svorio kategorijos aštuntuko pusfinalyje. Jame lietuvis susitiks su patyrusiu Rodrigo Mineiro.

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Prieš laukiančią kovą D. Jemeljanovas daug dėmesio skyrė savo komandai ir naujajam jos nariui Tomui Banskiui, kuris taip pat pateko į turnyro pusfinalį.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Tomas Banskis – Mantvydas Perednis (09.26)

„Labai džiugu ir esu be galo dėkingas, kad turime tokį komandos draugą ir galimybę ruoštis su tokiu perspektyviu jaunimu. Čia buvo toks labai geras spyris ir man į subinę, kad pasitempčiau. Anksčiau kaip ir būdavau salėje vienas, nebūdavo kas ten pasipriešindavo, o dabar ateini ir tau spardo šikną, tai privalai temptis, sportuoti, ir yra ta motyvacija – negali nusileisti.

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Čia yra pavydėtina komanda, kokią dabar esame subūrę. Be galo tuo džiaugiamės, o rezultatas šiandien kalba pats už save – kovas baigėme anksčiau laiko ir gan nesunkiai“, – po pergalės kalbėjo D. Jemeljanovas.

Kovotojas taip pat negailėjo pagyrų T. Banskiui, kuris pusfinalyje susitiks su Isa Gocmenu.

„Pas Tomą arsenalas toks platus, kad net mano vaizduotė neišneša. Manau, jis dar daug ką parodys. Pusfinalyje prieš Gocmeną Tomas pilnai atsiskleis. Pamatysite, ko dar nematėte“, – sakė lietuvis.

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Tuo metu pats D. Jemeljanovas pusfinalyje susikaus su ekscentrišku veteranu R. Mineiro. Lietuvis pripažino, kad laukia rimtas išbandymas, tačiau kartu džiaugėsi galimybe pasidalinti ringu su gerai žinomu kovotoju.

„Čia bus iššūkis. Jis yra kiek išprotėjęs. Aš nuo senų laikų mačiau jį kovojantį dar KOK. Jis yra legenda. Bus garbė dalintis ringu su juo. Nedaug yra žmonių koviniame sporte su tokia patirtimi.

Dirbsime toliau, o planas nesikeičia – be traumų ir į finalą“, – savo tikslą aiškiai įvardijo D. Jemeljanovas.

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