Anglijos futbolininkai iškovojo pirmąją pergalę UEFA Tautų lygoje, Čekija liko be taškų

Antrajame ture Anglijos atstovai išvykoje 2:0 nugalėjo Čekijos futbolininkus.
Kertiniu šiose rungtynėse tapo epizodas 25-ąją minutę. Neatsargi pražanga buvo įvertinta kaip raudona kortelė ir Pavelas Sulcas buvo priverstas palikti komandą žaisti dešimtyje.
Anglai tai pavertė dviem įvarčiais, kurie krito po pertraukos. Vos prasidėjus antrajam kėliniui pasižymėjo Anthony Gordonas, o vėliau įvartį pridėjo ir Harry Kane`as.
Su 3 taškais anglai grupėje dalinasi 2-3 vietomis, o taškų dar neturintys čekai žengia paskutiniai.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.