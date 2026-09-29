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TV3 naujienos > Žmonės

Dominykas Dirkstys nutraukė tylą: atskleidė, kas įvyko

2026-09-29 19:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-29 19:01
Pridėkite kaip šaltinį Google

Didžiausiame Lietuvos kovinio sporto renginyje istoriniame „UTMA 19“ turnyre, vykusioje pildoje Kauno „Žalgirio“ arenoje, netikėtai anksti nutrūko viena laukiamiausių vakaro dvikovų. Svorio kategorijos iki 94 kg akistatoje tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio pergalę techniniu nokautu antrajame raunde šventė S. Maslobojevas, kai D. Dirkstys po patirtos rankos traumos pasitraukė iš kovos.

Didžiausiame Lietuvos kovinio sporto renginyje istoriniame „UTMA 19“ turnyre, vykusioje pildoje Kauno „Žalgirio“ arenoje, netikėtai anksti nutrūko viena laukiamiausių vakaro dvikovų. Svorio kategorijos iki 94 kg akistatoje tarp Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio pergalę techniniu nokautu antrajame raunde šventė S. Maslobojevas, kai D. Dirkstys po patirtos rankos traumos pasitraukė iš kovos.

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Atsinaujinusi trauma sukėlė daug diskusijų, tačiau tylą po turnyro D. Dirkstys pagaliau nutraukė savo „Instagram“ paskyroje, kur pasidalijo atvira žinute apie priimtą sprendimą ir patirtą traumą.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Sprendimas atsisakyti kovos – dėl sveikatos

D. Dirkstys patvirtino, kad kovoje jam atsinaujino anksčiau operuoto kairės rankos delnakaulio lūžis.

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„Ne taip įsivaizdavau šios kovos pabaigą. Prieš kovą kalbėjau drąsiai, nes tikėjau savimi. Į ringą ėjau laimėti. Kovoje pakartotinai lūžo anksčiau operuotas kairės plaštakos delnakaulis. Tai patvirtinta kompiuterinės tomografijos tyrimu ir gydytojo išvadoje“, – rašė kovotojas.

Gauti tyrimų rezultatai privertė priimti sunkų, bet, pasak paties kovotojo, būtiną sprendimą:

„Liko dar du raundai su tokio lygio kovotoju kaip Sergejus. Turėjau įvertinti, ką galiu padaryti su traumuota ranka ir kuo rizikuoju tęsdamas. Tą akimirką teko atidėti savo ego į šalį ir pasirinkti sveikatą. Už šį sprendimą atsakau pats. Žinau, kad daugelis tikėjotės kitokios kovos. Aš taip pat. Tačiau su šios traumos pasekmėmis turėsiu gyventi ir tada, kai visi komentarai nutils.“

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Pagarba varžovui ir pasididžiavimas įspūdingu renginiu

Nepaisant nusivylimo, D. Dirkstys išreiškė pagarbą varžovui S. Maslobojevui ir pasidžiaugė tuo, ką pavyko pasiekti kovinio sporto bendruomenei – surinkti daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų arena.

„Pagarba Sergejui už kovą. Mane galite vertinti skirtingai, bet didžiuojuosi savo indėliu į Lietuvos kovinį sportą. Didžiuojuosi, kad buvau dalis to, kas mus visus atvedė iki pilnos „Žalgirio“ arenos“, – teigė D. Dirkstys.

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Žinutės pabaigoje jis padėkojo savo artimiesiems, treneriams bei gerbėjams ir užsiminė, kad apie tolesnę karjerą galvos tik pasveikęs:

„Ačiū treneriams, komandai, artimiesiems ir visiems, kurie esate šalia. Jūsų palaikymas po tokio vakaro man reiškia labai daug. Dabar svarbiausia – pasirūpinti sveikata. Sprendimus dėl ateities priimsiu vėliau.“

 

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Artistas
Artistas
2026-09-29 19:06
Tu pabegai kaip ziu...rke ,,tai jau Gali sakyti beleka ,,liksi vistiek ziu...rke
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Kaip kas
Kaip kas
2026-09-29 19:17
ivyko? Ai, perp1so koja:) Paskui ranka,ar skauda? Tai, ne na..ui.. Ir pabego,va tas ir ivyko.
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