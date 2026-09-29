Išnagrinėjusi Dominyko Dirksčio elgesį ringe ekspertė Laura atvertė visas kortas: štai ko jis nepasakė žodžiais

Toks netikėtas D. Dirksčio atsitraukimas dėl traumos daugelį paliko nuščiuvusius ir užminė mįslę dėl tokio poelgio ir galimų jo užmačių.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į kūno kalbos specialistę, veidoskaitos specialistę ir knygos „Kreivakalbystė“ autorę Laurą Šukienę, kad ji plačiau pakomentuotų sportininkų dvikovą.
Kūno kalba nėra mokslo bendruomenės pripažintas mokslinis metodas. Straipsnyje pateikiami vertinimai yra pašnekovės nuomonė ir neturėtų būti laikomi objektyviais faktais ar moksliškai patvirtintomis išvadomis.
Abu kovotojai jaudinosi
Pažvelgusi į kovos ištrauką pašnekovė nurodė, kad turbūt šįkart D. Dirkstys nustebino žiūrovus, nes nedatė jam įprasto šou. Anot jos, tokia rimtis ar susijaudinimas galėjo signalizuoti nerimą.
Ji taip pat pasakojo, kad šiame elgesyje galima įžvelgti baimę nors pats kovotojas save reprezentuoja kaip bebaimį.
„Jo greiti, perdėtai aštrūs judesiai dažnai maskuoja nerimą ir susijaudinimą. Ringe, kai treneris dar aiškino taisykles, jis jau bandė liesti ir erzinti varžovą.
Tai dar kartą parodė jo jaunatvišką maksimalizmą ir vaikiškumą. Dirksčiui teko susidurti su galimais savo nelaiku mestų iššūkių padariniais, nes jis Maslobojevą tarsi pats iškvietė į dvikovą, todėl jo elgesį palyginčiau su nerimaujančio vaiko elgesiu“, – aiškino pašnekovė.
Tiesa, pokalbio metu L. Šukienė skyrė dėmesio ir S. Maslobojevui. Pasak jos, prieš pat gongą kovotojas dažnai lietė savo nosį, o tai – savęs raminimo gestas. Vis tik abu varžovai savo jaudulį reiškė skirtingais būdais:
„Dirkstys tampėsi, trūkčiojo, pašokinėjo ir darė staigius, kartais nepagrįstus judesius.
Maslobojevas stengėsi išlaikyti rimtį, jaudulį nukreipė į nosies trynimą ir taip parodė rimtą nusiteikimą kovai“, – teigė ji.
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