Dominyko Dirksčio ir su juo poruojamos Ievos gyvenime – netikėtas žingsnis

Ieva užfiksuota šalia Dominyko pačių artimiausių žmonių.
Supažindino su šeima
Ieva atsidūrė kovotojo šeimos rato apsuptyje: jie kartu nusifilmavo „UTMA“ reklaminiame vaizdo įraše, kuriame taip pat pasirodė Dominyko mama bei sesuo Deimantė.
Vaizdo įraše matyti, kaip ketveriukė susėdusi prie stalo kartu leidžia laiką, valgo, bendrauja ir juokiasi.
Nors šios jaukaus šeiminio susibūrimo akimirkos buvo užfiksuotos komercinio projekto metu, jos dar labiau pakurstė visuomenės smalsumą ir apkalbas apie galimus Ievos ir Dominyko romantinius santykius.
D. Dirksčio mama nevengė ir pajuokauti. Dominykui pristačius, kad Ieva yra bėgikė, jo mama tarė:
„Pabėgti gali.“
Į šiuos žodžius D. Dirkstys atsakė: „Tikėkimės, kad ne.“
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.