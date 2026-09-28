Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Dominyko Dirksčio ir su juo poruojamos Ievos gyvenime – netikėtas žingsnis

2026-09-28 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-28 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Dominyko Dirksčio ir Ievos Šadžiūtės santykių tema sulaukia vis daugiau dėmesio. Naujausi vaizdai rodo, kad jų ryšys tampa itin artimas.

Dominyko Dirksčio ir Ievos Šadžiūtės santykių tema sulaukia vis daugiau dėmesio. Naujausi vaizdai rodo, kad jų ryšys tampa itin artimas.

REKLAMA
2

Ieva užfiksuota šalia Dominyko pačių artimiausių žmonių.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas

Supažindino su šeima

Ieva atsidūrė kovotojo šeimos rato apsuptyje: jie kartu nusifilmavo „UTMA“ reklaminiame vaizdo įraše, kuriame taip pat pasirodė Dominyko mama bei sesuo Deimantė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo įraše matyti, kaip ketveriukė susėdusi prie stalo kartu leidžia laiką, valgo, bendrauja ir juokiasi.

REKLAMA
REKLAMA

Nors šios jaukaus šeiminio susibūrimo akimirkos buvo užfiksuotos komercinio projekto metu, jos dar labiau pakurstė visuomenės smalsumą ir apkalbas apie galimus Ievos ir Dominyko romantinius santykius.

D. Dirksčio mama nevengė ir pajuokauti. Dominykui pristačius, kad Ieva yra bėgikė, jo mama tarė:

„Pabėgti gali.“

Į šiuos žodžius D. Dirkstys atsakė: „Tikėkimės, kad ne.“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų