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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išplito romantiškas Dirksčio šokis su žinoma mergina: internautai rėžė tiesiai

2026-09-20 10:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-20 10:16
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Po triukšmingų skyrybų su verslininke Oksana Pikul, UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys laiko veltui neleidžia. Internautai jau spėlioja apie naujus jo jausmus 18-metei sprinterei Ievai Šadžiūtei. Nors pora oficialiai apie santykius nepranešė, aistras socialiniuose tinkluose kursto jų viešinamos bendros akimirkos. 

Po triukšmingų skyrybų su verslininke Oksana Pikul, UTMA kovotojas Dominykas Dirkstys laiko veltui neleidžia. Internautai jau spėlioja apie naujus jo jausmus 18-metei sprinterei Ievai Šadžiūtei. Nors pora oficialiai apie santykius nepranešė, aistras socialiniuose tinkluose kursto jų viešinamos bendros akimirkos. 

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Šįkart Dominykas ir Ieva internautų dėmesį susižėrė paviešindami romantišką šokį. 

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(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dominykas Dirkstys

Plinta romantiškas vaizdelis

Socialiniuose tinkluose išplito bendras jųdviejų vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip jie šoka lifte. 

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Vaizdelis sulaukė daug reakcijų, o komentaruose pasipylė internautų pastebėjimai. Tiesa, ne visi jie – pozityvūs. 

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„Vėl projektas?“ – teiravosi vienas internautas. 

„Fainuoliai“, – pridūrė kita. 

@ieva.sadz

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♬ original sound - 𝑰𝒆𝒗𝒖𝒕𝒆

„Jūs pora?“ – klausė socialinių tinklų vartotoja. 

„Dėmesio aukos“, – rėžė kitas. 

Naujienų portalas tv3.lt šią vasarą rašė apie sprinterę I. Šadžiūtę, dalyvavusia Judžine (JAV) vykstančiame Pasaulio jaunimo (U20) čempionate.

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Tąkart ji distanciją įveikė per 11,83 sek., savo atrankos bėgime užėmė 6 vietą, o galutinėje įskaitoje tarp 64 lengvaatlečių liko 45-ta. Bėgikės pademonstruotas rezultatas – penktas karjeroje, o iki asmeninio rekordo, pasiekto šį birželį, pritrūko 0,12 sek.

„Atvažiavau į čempionatą norėdama pagerinti asmeninį rekordą. Būtų buvę labai smagu patekti ir į pusfinalį. Visgi teko bėgti esant nuliniam vėjui – nebuvo, kas mane pastūmėtų, o ir karštis tą valandą nebuvo toks, kokį mėgstame mes, sprinteriai, tad rezultatas galbūt nėra toks, apie kokį svajojau. Visgi esu labai laiminga galėjusi atstovauti Lietuvai tokio lygio varžybose“, – įspūdžiais dalijosi I. Šadžiūtė.

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