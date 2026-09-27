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Paviešino Dirksčio trenerio susidūrimą su žiūrovu „UTMA 19“: rėžė necenzūrinį gestą

2026-09-27 14:59 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 14:59
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Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykęs „UTMA 19“ turnyras atnešė pergalę prieš Dominyką Dirkstį stojusiam Sergejui Maslobojevui. Apie šią kovą kalbant visai Lietuvai, socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame dėmesio sulaukė D. Dirksčio trenerio elgesys.

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykęs „UTMA 19“ turnyras atnešė pergalę prieš Dominyką Dirkstį stojusiam Sergejui Maslobojevui. Apie šią kovą kalbant visai Lietuvai, socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame dėmesio sulaukė D. Dirksčio trenerio elgesys.

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Vaizdo įrašas buvo paviešintas TikTok.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Užfiksavo trenerio gestą

Jame matyti, kaip nuo ringo einantis treneris Vadimas Gridiajevas yra pasitinkamas turnyro žiūrovo.

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Nors iš vaizdo įrašo neaišku, ką jam pasako žiūrovas, V. Gridiajevas jam atsako parodydamas vidurinį pirštą.

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Prie vaizdelio rašoma: „Kaip mokinys, taip ir treneris?“

@lo52664 Kaip mokinys, taip ir treneris? #dirkstys #utma ♬ orijinal ses - Savage Boxers

Primename, kad antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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