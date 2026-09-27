Paviešino Dirksčio trenerio susidūrimą su žiūrovu „UTMA 19“: rėžė necenzūrinį gestą

Vaizdo įrašas buvo paviešintas TikTok.
Užfiksavo trenerio gestą
Jame matyti, kaip nuo ringo einantis treneris Vadimas Gridiajevas yra pasitinkamas turnyro žiūrovo.
Nors iš vaizdo įrašo neaišku, ką jam pasako žiūrovas, V. Gridiajevas jam atsako parodydamas vidurinį pirštą.
Prie vaizdelio rašoma: „Kaip mokinys, taip ir treneris?“
@lo52664 Kaip mokinys, taip ir treneris? #dirkstys #utma ♬ orijinal ses - Savage Boxers
Primename, kad antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
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