Oksana Pikul sureagavo į Dirksčio bandymą kąsti Maslobojevui į ausį: rėžė aštriai

Moteris apie tai nuomonę išsakė Instagram tinkle.
Kandi reakcija
Ten ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip prie S. Maslobojevo galvos priartėjęs D. Dirkstys bando jam kąsti.
Į tai O. Pikul sureagavo aštriai. Ji prie įrašo rašė:
„Dėl reklamos padarys bet ką...“
Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau:
„Iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – svėrimuose sakė D. Dirkstys.
„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.
„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.
Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.
Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.
Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
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