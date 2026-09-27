Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Oksana Pikul sureagavo į Dirksčio bandymą kąsti Maslobojevui į ausį: rėžė aštriai

2026-09-27 14:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 14:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį praūžus „UTMA 19“ kovų turnyrui, kuriame su Sergejumi Maslobojevu susikovė ir pralaimėjo Dominykas Dirkstys. Dėmesį jų kovoje patraukė netikėtas epizodas, kuriame matosi, kad D. Dirkstys bando kąsti priešininkui į ausį. Į šį momentą kandžiai sureagavo ir Oksana Pikul.

Šeštadienį praūžus „UTMA 19“ kovų turnyrui, kuriame su Sergejumi Maslobojevu susikovė ir pralaimėjo Dominykas Dirkstys. Dėmesį jų kovoje patraukė netikėtas epizodas, kuriame matosi, kad D. Dirkstys bando kąsti priešininkui į ausį. Į šį momentą kandžiai sureagavo ir Oksana Pikul.

REKLAMA
4

Moteris apie tai nuomonę išsakė Instagram tinkle.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kandi reakcija

Ten ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota, kaip prie S. Maslobojevo galvos priartėjęs D. Dirkstys bando jam kąsti.

REKLAMA
REKLAMA

Į tai O. Pikul sureagavo aštriai. Ji prie įrašo rašė:

„Dėl reklamos padarys bet ką...“

 

Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau:

„Iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – svėrimuose sakė D. Dirkstys.

REKLAMA

„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.

„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
Pikul sureagavo į skandalingą Dirksčio poelgį
Sergejus Maslobojevas, Dominykas Dirkstys (nuotr. BNS, nuotr. stop kadras)
Dirksčiui pralaimėjus – dėmesys viešiems pasisakymas prieš kovą: štai ką planavo tada (2)
V. Budraitytė, S. Maslobojevas, D. Dirkstys (nuotr. Š. Mažeikos, nuotr. BNS, nuotr. 123rf.com)
Prieš Maslobojevo ir Dirksčio kovą Vaiva Budraitytė pranašavo nugalėtoją: paaiškėjo, ar buvo teisi (6)
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (BNS nuotr.)
Patyrus pralaimėjimą Maslobojevui – netikėtas Dirksčio žingsnis: to anksčiau nėra buvę (7)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Na ......
Na ......
2026-09-27 14:39
Na gal baikite reklamuoti šitą, prifarširuotais begemotiniais panašiais į bėrosios subinę žabtais ir plastmasiniu tešmeniu pasaulinio masto k...ą, baidyklę..........
Atsakyti
nebekelkit
nebekelkit
2026-09-27 14:13
tu asocialiu fotkiu
Atsakyti
Nėra apie ką rašyti visai atrodytų?
Nėra apie ką rašyti visai atrodytų?
2026-09-27 14:44
Be ruskių kūrvos nieko daugiau nevyksta?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų