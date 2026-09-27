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Dirksčiui pralaimėjus – dėmesys viešiems pasisakymas prieš kovą: štai ką planavo tada

2026-09-27 13:29 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 13:29
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Vakar Kaune įvykusi „UTMA 19“ baigėsi Sergejaus Maslobojevo pergale prieš Dominyką Dirkstį, šiam patyrus techninį pralaimėjimą po atsinaujinusius rankos traumos. Tiesa, iki sutrinkant sveikatai, D. Dirkstys Maslobojevą nukauti bandė ir sporto pasaulyje negarbingais laikomais būdais.

Vakar Kaune įvykusi „UTMA 19“ baigėsi Sergejaus Maslobojevo pergale prieš Dominyką Dirkstį, šiam patyrus techninį pralaimėjimą po atsinaujinusius rankos traumos. Tiesa, iki sutrinkant sveikatai, D. Dirkstys Maslobojevą nukauti bandė ir sporto pasaulyje negarbingais laikomais būdais.

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Apie juos jis jau buvo užsiminęs dar prieš kovą.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

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Bandė tesėti pažadus

Penktadienį vykusiame paskutiniame kovotojų susitikime prieš lipant į ringą, D. Dirkstys provokavo priešininką sakydamas, kad nukąs ausį.

„Iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – sakė D. Dirkstys.

„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.

„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.

„Cirkai baigsis, kai prasidės smūgiai. Tada žiūrėsim, kiek jis bus drąsus, kiek šypsosis ir kiek tie protezai jam padės. Tu gali dėkoti UTMA, kad tau davė šitą galimybę, nes esi jos nevertas“, – atsakė S. Maslobojevas.

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D. Dirkstys anksčiau yra kalbėjęs ir apie varžovo metimą iš ringo.

Kovai praėjus, socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai, kuriuose D. Dirkstys bando tesėti duotus pažadus – mėgina nukąsti ausį, S. Maslobojevą išversti iš ringo pro atitvarus.

@zlzyno Dirtys išmetė Moslabojev iš ringo? Moslabojev vs Dirkstys. Utma 19.#moslabojev #utma #lithuania #lietuva #Dirkstys ♬ son original - slvonclief

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Verta paminėti, kad S. Maslobojevo ir D. Dirksčio dvikova „UTMA 19“ turnyre vyko pagal kikbokso taisykles. Tarptautinės kikbokso organizacijos WAKO K-1 taisyklėse tarp draudžiamų veiksmų įvardijami imtynių veiksmai ir varžovo metimas.

Patyrė pralaimėjimą

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

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Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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