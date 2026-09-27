Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prieš Maslobojevo ir Dirksčio kovą Vaiva Budraitytė pranašavo nugalėtoją: paaiškėjo, ar buvo teisi

2026-09-27 12:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 12:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26 dieną Kaune „UTMA 19“ renginyje bei tiesioginėje transliacijoje lietuviai stebėjo žinomų kovotojų Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikovą. Dar prieš jų susirėmimą ringe žmonės viešai spėliojo, kas taps nugalėtoju.

Rugsėjo 26 dieną Kaune „UTMA 19“ renginyje bei tiesioginėje transliacijoje lietuviai stebėjo žinomų kovotojų Dominyko Dirksčio ir Sergejaus Maslobojevo dvikovą. Dar prieš jų susirėmimą ringe žmonės viešai spėliojo, kas taps nugalėtoju.

REKLAMA
2

Naujienų portalas tv3.lt prieš renginį buvo susisiekęs su astrologe Vaiva Budraityte, kuri pasakojo, kad vienam iš jų rungtynių diena žada šlovę ir pergalę, o kitam – sveikatos sutrikimus. Dabar paaiškėjo, ar ji buvo teisi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Paaiškėjo, ar buvo teisi

V. Budraitytei pažvelgus į abiejų kovotojų astrologinius portretus, moteris prognozavo, kad pergalę iškovos S. Maslobojevas.

REKLAMA
REKLAMA

„Manau, kad Maslobojevas laimės, nėra net ką lyginti“, – tuomet sakė astrologė V. Budraitytė.

REKLAMA

Pasak jos, įdomu buvo pažvelgti į D. Dirksčio tos dienos planetų išsidėstymą, nes, pasak jos tądien yra susilpnėjusios jo Veneros ir Neptūno pozicijos. Pašnekovės teigimu, tai gali rodyti sveikatos sutrikimus, susirgimus.

„Aš suprantu, kad tokioms rungtynėms visi ruošiasi, bet čia kažkas yra ne taip. Jie gali svarstyti apie rungtynių atidėjimą, pavyzdžiui, į 28 dienai, o tada Dirkstys pasirodytų geriau“, – anksčiau nurodė pašnekovė.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant rungtynių pasirinkimo dienos, astrologė dar prieš renginį teigė, kad netgi ir perkėlus rungtynes S. Maslobojevui žvaigždės žada sėkmę:

„Pas jį yra trigonas, žymintis šlovingą periodą. Nežiūrint netgi gimimo laiko, jis turėtų laimėti.“

Praėjus kovų turnyrui paaiškėjo, kad pergalę iš tiesų pelnė S. Maslobojevas, o D. Dirkstys susidūrė su sveikatos sutrikimais – kovotojui atsinaujino rankos trauma.

Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (BNS nuotr.)
Patyrus pralaimėjimą Maslobojevui – netikėtas Dirksčio žingsnis: to anksčiau nėra buvę (2)
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (nuotr. BNS, nuotr, stop kadras)
Užfiksuotas šokiruojantis Dirksčio ir Maslobojevo kovos momentas: bandė nukąsti ausį? (14)
„UTMA 19“ turnyro svečiai. Tadas Burgaila su žmona Inesa, Benas Lastauskas, Merūnas Viltulskis (nuotr. ELTA, nuotr. BNS)
„UTMA 19“ kovų turnyre – gausus būrys žiūrovų: susirinko ir garsenybės (2)
Maslobojevas Dirksčiui užsakė laidotuvių maršą: „Kai abi rankos iš užpakalio auga, ką čia rinksies“ (nuotr. BNS)
Maslobojevas Dirksčiui užsakė laidotuvių maršą: „Cirkai baigsis“ (14)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų