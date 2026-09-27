Prieš Maslobojevo ir Dirksčio kovą Vaiva Budraitytė pranašavo nugalėtoją: paaiškėjo, ar buvo teisi

Naujienų portalas tv3.lt prieš renginį buvo susisiekęs su astrologe Vaiva Budraityte, kuri pasakojo, kad vienam iš jų rungtynių diena žada šlovę ir pergalę, o kitam – sveikatos sutrikimus. Dabar paaiškėjo, ar ji buvo teisi.
Paaiškėjo, ar buvo teisi
V. Budraitytei pažvelgus į abiejų kovotojų astrologinius portretus, moteris prognozavo, kad pergalę iškovos S. Maslobojevas.
„Manau, kad Maslobojevas laimės, nėra net ką lyginti“, – tuomet sakė astrologė V. Budraitytė.
Pasak jos, įdomu buvo pažvelgti į D. Dirksčio tos dienos planetų išsidėstymą, nes, pasak jos tądien yra susilpnėjusios jo Veneros ir Neptūno pozicijos. Pašnekovės teigimu, tai gali rodyti sveikatos sutrikimus, susirgimus.
„Aš suprantu, kad tokioms rungtynėms visi ruošiasi, bet čia kažkas yra ne taip. Jie gali svarstyti apie rungtynių atidėjimą, pavyzdžiui, į 28 dienai, o tada Dirkstys pasirodytų geriau“, – anksčiau nurodė pašnekovė.
Nepaisant rungtynių pasirinkimo dienos, astrologė dar prieš renginį teigė, kad netgi ir perkėlus rungtynes S. Maslobojevui žvaigždės žada sėkmę:
„Pas jį yra trigonas, žymintis šlovingą periodą. Nežiūrint netgi gimimo laiko, jis turėtų laimėti.“
Praėjus kovų turnyrui paaiškėjo, kad pergalę iš tiesų pelnė S. Maslobojevas, o D. Dirkstys susidūrė su sveikatos sutrikimais – kovotojui atsinaujino rankos trauma.
Antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.
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