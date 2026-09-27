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Patyrus pralaimėjimą Maslobojevui – netikėtas Dirksčio žingsnis: to anksčiau nėra buvę

2026-09-27 12:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 12:21
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Rugsėjo 26-osios vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre Dominykas Dirkstys stojo į kovą su Sergejumi Maslobojevu, tačiau pergalės iškovoti jam nepavyko. Po kovos D. Dirkstys žengė netikėtą žingsnį.

Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (BNS nuotr.)
GALERIJA (40)

Rugsėjo 26-osios vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre Dominykas Dirkstys stojo į kovą su Sergejumi Maslobojevu, tačiau pergalės iškovoti jam nepavyko. Po kovos D. Dirkstys žengė netikėtą žingsnį.

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Anksčiau savo gyvenimu bei pasiruošimu besidalinęs vyras dingo iš socialinių tinklų.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Netikėtas ėjimas

Ne paslaptis, kad kovotojas savo kasdienybe dažnai dalijasi viešai. Net kovos dieną jo socialinio tinklo Instagram istorijose buvo paviešinta nemažai įrašų, susijusių su kova.

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Tačiau po pralaimėjimo, panašu, Dominykas nusprendė atsitverti tylos siena – iki šiol nepaskalbė nė vieno įrašo.

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Kovos menų sirgaliai nepraleido pro akis šio žingsnio – socialiniuose tinkluose netrūksta komentarų, kurie pastebi, kad tokios tylos iš jo anksčiau nėra buvę.

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Primename, kad prieš kovą jis Instagram paskyroje paviešino istorijų seriją, kurioje rašė:

„Visi, kurie sakėt mėnesius laiko :„šitos kovos nebus“, kelintą šiandien įsijungsit žiūrėti šią kovą?“

„Po pergalės „aš visada už tave buvau“ priimsiu tik su įrodymais.“

„Įdomu, kiek žmonių šiandien sumokės už transliaciją vien dėl to, kad manęs nemėgsta. Ačiū už palaikymą.“

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„Kai kuriems šiandien svarbiau, kad aš pralaimėčiau, negu kad jų gyvenime kas nors pavyktų.“

„Manęs nemėgsta, mano stories žiūri, mano kovą perka. Sudėtingi mūsų santykiai.“

„Jau laukiu vakaro. Tikiuosi, jūs irgi.“

„Nepriimkit nieko asmeniškai, šiek tiek čia pajuokavau, šiek tiek paerzinau. Kad ir kokią energiją į mane nukreiptumėt, esu dėkingas už dėmesį ir vertinu kiekvieną. Suprantu, kad visi turim savo favoritus, ir tai normalu. Ačiū tiems, kurie palaikot, ir tiems, kurie šiandien būsit kitoj pusėj.“

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Patyrė pralaimėjimą

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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