Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Užfiksuotas šokiruojantis Dirksčio ir Maslobojevo kovos momentas: bandė nukąsti ausį?

2026-09-27 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio „UTMA 19“ turnyro pagrindinėje kovoje laimėtoju paskelbtas Sergejus Maslobojevas, ringe susirėmęs su Dominyku Dirksčiu. Po kovos žiūrovų dėmesį patraukė ir vienas klausimų keliantis epizodas.

Šeštadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusio „UTMA 19“ turnyro pagrindinėje kovoje laimėtoju paskelbtas Sergejus Maslobojevas, ringe susirėmęs su Dominyku Dirksčiu. Po kovos žiūrovų dėmesį patraukė ir vienas klausimų keliantis epizodas.

REKLAMA
14

Vaizdo įrašu buvo pasidalinta socialiniuose tinkluose.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Bandė kąsti?

Įraše, kuris buvo paskelbtas Facebook, galima matyti kovos momentą, kuriame D. Dirkstys priartėja prie priešininko ausies ir, rodos, bando kąsti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad apie planą nukąsti ausį D. Dirkstys yra kalbėjęs ir anksčiau:

„Iš kurios rankos nori? Kairės, dešinės? Iš kojos? Leidžiu pasirinkti“, – svėrimuose sakė D. Dirkstys.

REKLAMA
REKLAMA

„Iš tavo protezų“, – atkirto S. Maslobojevas.

„Gerai, nukąsiu ausį“, – rėžė D. Dirkstys.

Netrukus komentaruose žmonės pradėjo dalintis savo nuomone. Ne vienas išreiškė pasipiktinimą ir šoką dėl tokio poelgio.

REKLAMA

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Budraitytė, S. Maslobojevas, D. Dirkstys (nuotr. Š. Mažeikos, nuotr. BNS, nuotr. 123rf.com)
Prieš Maslobojevo ir Dirksčio kovą Vaiva Budraitytė pranašavo nugalėtoją: paaiškėjo, ar buvo teisi (2)
Kovos akimirkos | Stop kadras
Dirksčio pažadai virto realybe: „UTMA 19“ kovoje – bandymas nukąsti ausį
Dominykas Dirkstys, Sergejus Maslobojevas (BNS nuotr.)
Patyrus pralaimėjimą Maslobojevui – netikėtas Dirksčio žingsnis: to anksčiau nėra buvę (2)
Dominykas Dirkstys, Ieva Šadžiūtė, Sergejus Maslobojevas (nuotr. soc. tinklų, nuotr. BNS)
Po netikėtai nutrūkusios kovos – iškalbinga su Dominyku Dirksčiu siejamos merginos vieša žinutė (13)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
Gal
Gal
2026-09-27 12:15
Pakuždėjo į ausį, kad laikas baigti...
Atsakyti
Dirkstys
Dirkstys
2026-09-27 12:18
Priima į šikną!
Atsakyti
Vaska
Vaska
2026-09-27 12:23
Nu va ir baigėsi neprasidėjus kova.
O tiek pisaro buvo tiek pagirių;)))
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų