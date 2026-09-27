Skambant himnui „UTMA 19“ žiūrovė pasileido plaukus: vaizdo įrašas plinta žaibiškai

Ji buvo pasidalinta TikTok platformoje.
Vaizdo įrašas plinta žaibiškai
Vaizdo įraše galima matyti, kaip skambant himnui viena iš žiūrovių pradeda linguoti į šalis, šokti, parodo taikos ženklą.
Prie įrašo šmaikščiai rašoma: „Kai nelabai gaudaisi kontekste, bet kabina gabalas.“
@kviedaraitis #utma #saturdaynight ♬ original sound - Kviedaraitis
Netrukus komentaruose pasipylė žmonių nuomonės apie šį netikėtą epizodą. Tiesa, vieniems ši akimirka pasirodė linksma, kiti buvo pasipiktinę:
- „Šitą jau himno remix'ą girdi.“
- „Užskaitau.“
- „Užjudėjo.“
- „Na, gal jau gana...“
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