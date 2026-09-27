Mažiau nei 25 tūkst. kainuojantis „Volkswagen“ elektromobilis – jau Lietuvoje

„Polo“ vardas gamintojo istorijoje naudojamas daugiau kaip penkis dešimtmečius, o įvairių šio modelio versijų pasaulyje parduota daugiau nei 20 mln. Naujuoju „ID. Polo“ jis pirmą kartą perkeltas į visiškai elektrinių automobilių gamą.
Iki 454 km viena įkrova
Naujasis modelis sukurtas naudojant MEB+ platformą. Priklausomai nuo pasirinktos baterijos ir komplektacijos, viena įkrova „ID. Polo“ gali nuvažiuoti iki 454 km pagal WLTP ciklą.
Viešosiose nuolatinės srovės įkrovimo stotelėse didžiausia įkrovimo galia siekia 105 kW. Gamintojas nurodo, kad tinkamomis sąlygomis baterijos įkrovos lygį nuo 10 iki 80 proc. galima padidinti maždaug per 24 minutes.
Nors „ID. Polo“ išlaikė nedideliam miesto automobiliui būdingus matmenis, elektrinė platforma leido daugiau vietos skirti salonui ir bagažui.
Bagažinės talpa siekia 441 litrą, o priklausomai nuo versijos automobilis gali tempti iki 1 200 kg sveriančią priekabą.
Grįžo ir fiziniai mygtukai
Kurdama saloną „Volkswagen“ pasirinko derinti skaitmeninį valdymą su įprastais fiziniais mygtukais. Jais valdomos dažniausiai naudojamos funkcijos, todėl ne visų komandų vairuotojui teks ieškoti centriniame ekrane.
Priklausomai nuo komplektacijos, „ID. Polo“ gali būti montuojama „Connected Travel Assist“ sistema, padedanti išlaikyti automobilį eismo juostoje, pasirinkti greitį ir atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Siūloma ir „Park Assist Pro“ sistema, galinti automatiškai atlikti automobilio statymo manevrus.
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