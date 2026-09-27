Kas toji Gabija Li, naujoji Antano Sadausko mylimoji? Štai kas apie ją žinoma

Kas apie ją žinoma?
Kas žinoma apie naują Antano Sadausko širdies draugę
G. Liutkevičiūtė, geriau atpažįstama Gabijos Li slapyvardžiu, internete žinoma dėl dainavimo ir turinio kūrybos.
Moteris kartu su bičiulėmis, dainininke Monika Pundziūte ir Greta Mikalauskyte-Jankeviče kuria pokalbių tinklalaidę, pavadinimu „Kalbykla“, kurią galima pamatyti YouTube platformoje.
G. Liutkevičiūtė taip pat lipa ir muzikinės karjeros laiptais – muziką ją lydi nuo vaikystės.
Ji yra išleidusi ne vieną dainą, o praėjusiai metais pristatė singlą „WOW“, apie kurį papasakojo ir TV3 laidoje „Kažkas naujo“.
„Nesivaikiau tendencijų, nesilaikiau struktūros, taisyklių ar šablonų. Neturėjau jokių lūkesčių – tik norą kurti taip, kaip dar niekada anksčiau: laisvai, drąsiai, be kompromisų. Ir tai buvo linksmiausias, įdomiausias bei labiausiai išlaisvinantis kūrybinis laikotarpis“, – tuomet laidoje teigė ji.
Visą pokalbį su Gabija Li galite pamatyti straipsnio viršuje.
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