Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Kas toji Gabija Li, naujoji Antano Sadausko mylimoji? Štai kas apie ją žinoma

2026-09-27 10:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 10:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje įvykusiame „UTMA 19“ naują širdies draugę pristatė komikas Antanas Sadauskas. Vyras buvo užfiksuotas su Gabija Liutkevičiūte – dainininke bei turinio kūrėja.

Rugsėjo 26-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje įvykusiame „UTMA 19“ naują širdies draugę pristatė komikas Antanas Sadauskas. Vyras buvo užfiksuotas su Gabija Liutkevičiūte – dainininke bei turinio kūrėja.

REKLAMA
1

Kas apie ją žinoma?

(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ turnyro svečiai

Kas žinoma apie naują Antano Sadausko širdies draugę

G. Liutkevičiūtė, geriau atpažįstama Gabijos Li slapyvardžiu, internete žinoma dėl dainavimo ir turinio kūrybos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Moteris kartu su bičiulėmis, dainininke Monika Pundziūte ir Greta Mikalauskyte-Jankeviče kuria pokalbių tinklalaidę, pavadinimu „Kalbykla“, kurią galima pamatyti YouTube platformoje.

REKLAMA
REKLAMA

G. Liutkevičiūtė taip pat lipa ir muzikinės karjeros laiptais – muziką ją lydi nuo vaikystės.

REKLAMA

Ji yra išleidusi ne vieną dainą, o praėjusiai metais pristatė singlą „WOW“, apie kurį papasakojo ir TV3 laidoje „Kažkas naujo“.

„Nesivaikiau tendencijų, nesilaikiau struktūros, taisyklių ar šablonų. Neturėjau jokių lūkesčių – tik norą kurti taip, kaip dar niekada anksčiau: laisvai, drąsiai, be kompromisų. Ir tai buvo linksmiausias, įdomiausias bei labiausiai išlaisvinantis kūrybinis laikotarpis“, – tuomet laidoje teigė ji.

Visą pokalbį su Gabija Li galite pamatyti straipsnio viršuje.

Primename, kad portalui Delfi turnyre sutikta kova patvirtino judviejų santykius.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Antanas Sadauskas (BNS nuotr.)
Su Monika Liu išsiskyręs Antanas Sadauskas viešumoje pastebėtas su kita garsia dainininke (1)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų