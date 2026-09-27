Donatas Baumila – apie audringą praeitį, dukras ir atsitraukimą iš viešumos: „Kartais net pagalvoju...“

Atvirame pokalbyje naujienų portalui tv3.lt D. Baumila prisiminė grupės aukso amžių, atskleidė, kodėl pasitraukė iš viešumos, papasakojo apie ūgtelėjusias dukras bei išdavė, ko koncerte gali tikėtis gerbėjai.
Brangus, tačiau laikinas etapas
Paklaustas, kaip prisimena „Kastanedos“ populiarumo laikus, pašnekovas išskyrė, kad tuo metu išgyveno audringiausius gyvenimo metus, o šis laikotarpis paliko amžinų prisiminimų.
„Vienas didelis vakarėlis (juokiasi). Iš tiesų taip ir buvo. Buvau labai jaunas, galvoje sukosi visai kiti dalykai. „Kastaneda“ tuo metu tapo puikia vieta išgyventi viską, kas būdinga jaunystei – sceną, populiarumą, dėmesį, tą jausmą, kai tave girdi ir tavęs klauso. Atsiranda savotiška įtaka, energija, kurią jauti stovėdamas scenoje.
Tai buvo labai gražus laikas. Šiandien tuos penkerius ar šešerius metus, kai prisijungiau prie kito grupės nario Luko Pačkausko, prisimenu kaip vieną didelį, spalvingą vakarėlį“, – šyptelėjo Donatas.
Tiesa, net ir tada jis žinojo, kad šis etapas, kad ir koks smagus, yra laikinas.
„Niekada į tai nežiūrėjau kaip į rimtą karjerą ar gyvenimo misiją – greičiau kaip į labai intensyvų, smagų gyvenimo etapą“, – kalbėjo atlikėjas.
Gyvenimas be viešumo
Vėliau, grupei nustojus vykdyti aktyvią koncertinę veiklą, vyras iš viešumos pasitraukė. Kaip priežastį jis įvardijo norą būti tikram, be jokių kaukių.
„Viešumas reikalauja labai daug energijos, ir turbūt dėl to mūsų gyvenimas natūraliai pradėjo tekėti visai kita vaga. Nebesinori nuolat kažkur eiti, filmuotis, rodytis, kalbėti. Kartais net pagalvoju, kad viešumoje yra nemažai netikrumo.
Mes visi gyvenime vienaip ar kitaip nešiojame tam tikras kaukes, o kai nuolat esi matomas, fotografuojamas, filmuojamas, tos kaukės tik dar labiau sustiprėja. Todėl šiandien labiausiai norisi paprastumo, ramybės ir tikrumo“, – atviravo jis.
Per visus tuos metus, kai D. Baumila buvo pasitraukęs iš plačiojo akiračio, savo energiją ir laiką skyrė šeimai, kelionėms, laikui su mylimaisiais.
„Vienareikšmiškai pirmoje vietoje buvo šeima ir dėmesys jai. Aišku, po „Kastanedos“ dar turėjau etapą, kai vedžiau renginius, savaitgaliai kurį laiką vis dar būdavo užimti. Tačiau iš esmės mano gyvenime atsirado daugiau laiko šeimai, sau pačiam, kelionėms, pomėgiams. Kai iš gyvenimo dingsta visas šou verslo intensyvumas, staiga atsiranda erdvės kitiems, tikresniems dalykams.
Tam ir atsidavėme – mėgstame keliauti, mėgstame tiesiog pabūti sodyboje, pabėgti nuo tempo. Svarbiausia tapo santykiai – juos puoselėti, auginti, kurti. Labai daug laiko skiriame šeimai, artimiesiems, giminei. Esame labai artimi ir stipriai vieni kitus mylime. Ir turbūt daugiausia laiko gyvenime dabar atitenka būtent tam“, – dalijosi jis.
Žinia apie koncertą sukėlė ir abejonių
Neseniai „Kastanedos“ gerbėjai išgirdo stulbinančią žinią – grupės nariai L. Pačkauskas ir D. Baumila suvienys jėgas lapkričio 14 d. vyksiančiame koncerte Kauno „Žalgirio“ arenoje. Donatas neslėpė, kad išgirdęs pasiūlymą iš pradžių į viską žiūrėjo skeptiškai.
„Jei atvirai, pradžioje į tai žiūrėjau gana skeptiškai. Pirmiausia todėl, kad su žmona jau seniai esame atsitraukę nuo viešumos. Gyvename ramiai, taikiai, laimingai ir sąmoningai vengiame viso to dėmesio bei šurmulio.
Antras momentas buvo pati „Žalgirio“ arena. Kai išgirdome apie ją, reakcija buvo labai paprasta – „oho“. Mes niekada nesame rengę tokio masto solinio koncerto. Taip, prieš didžiules minias koncertuoti teko ne kartą – miestų šventėse, įvairiuose renginiuose, festivaliuose. Tačiau ten tave pakviečia, sumoka honorarą ir tu atlieki savo pasirodymą. O čia jau visai kas kita – bilietuojamas koncertas „Žalgirio“ arenoje. Tai didžiulė atsakomybė“, – teigė vyras.
Nepaisant abejonių, noras sukurti nepamirštamą vakarą „Kastanedos“ išsiilgusiems gerbėjams ir pajusti scenos svaigulį nugalėjo.
„Po kurio laiko supratau, kad būtų labai gera bent vienam vakarui sugrįžti į sceną, dar kartą išgyventi tą emociją, susitikti su žmonėmis, kurie mūsų klausėsi, augo su mūsų muzika, o gal ir šiandien jos nepamiršo.
Man atrodo, kad tai gali tapti labai gražiu vakaru tiek mums, tiek klausytojams. Todėl po truputį tas skepticizmas dingo ir gimė noras visa tai padaryti iš tikrųjų“, – sakė Donatas.
Paklaustas, ar nejaučia jaudulio po tiek metų vėl lipti ant scenos, pašnekovas sakė, kad kol kas jaučiasi gana ramiai, tačiau emocijos, ko gero, pasirodys lemtingai datai priartėjus.
„Mes visi puikiai žinome: jeigu kažkas tau iš tikrųjų rūpi, tu vis tiek jaudiniesi, galvoji, analizuoji. Kai rūpi – jaudulys neišvengiamai ateina. Todėl esu tikras, kad ir man jis ateis. Bent jau kiek save pažįstu.
Turbūt jau likus dienai iki koncerto, o kol kas gyvenimas teka įprasta vaga. Aišku, atsiranda filmavimai, fotosesijos, netrukus prasidės repeticijos, režisūriniai ir scenografiniai sprendimai – į visa tai įsitraukiame kartu. Aš į šį procesą žiūriu kaip į labai rimtą ir prasmingą darbą“, – patikino grupės narys.
Ar ūgtelėjusios dukros mėgsta tėčio muziką?
Ne paslaptis, kad su „Kastanedos“ dainomis užaugo visa karta. Nors didžiausi gerbėjai, dalyvavę koncertuose, dabar jau suaugę, atlikėjas su grupės dainomis supažindino ir savo dukreles – jaunėlę Mėtą ir vyresnėlę Smiltę.
„Mėtutė yra jauniausia dukra, ji tikrai labai klauso. Vyresnioji gal kiek mažiau domisi, bet, žinoma, yra girdėjusi, pasižiūrėjusi internete, žino, kas tai buvo. Tiesiog tuo negyvena. Juolab kad „Kastaneda“ ilgą laiką buvo tarsi užverstas etapas, tai juk nėra aktyvus projektas, kuriuo galėtum domėtis kasdien, sekti naujienas ar laukti naujų dainų. Kažkuriuo metu pasižiūrėjo, pasiskaitė – ir tiek.
O mažoji dabar, ypač po paskelbimo apie koncertą, vėl gyvena tomis nuotaikomis. Sugrįžo muzika, vaizdai, prisiminimai. Matai, kad vieną dieną įsijungia vieną dainą, kitą dieną – kitą. Važiuojant automobilyje paprašo paleisti“, – šypsojosi D. Baumila.
Grupė sukūrė ne vieną ikoniška tapusią dainą. Donatas išskyrė, kad turi dvi favorites, kurios primena audringas jaunystės dienas.
„Išskirčiau dvi dainas. Pirmoji – „Vasarą įsimylėjau“, prie kurios kūrybos ir pats prisidėjau. Tai buvo tikrasis mūsų pikas. Daina pasiekė topų viršūnes ir ten išsilaikė tikrai ilgai. Tais metais turėjome bene daugiausia koncertų, o ta vasara buvo tiesiog beprotiška – miestų šventės, kelionės po Lietuvą, naktiniai klubai, privatūs vakarėliai… Gyvenimas virė pilnu tempu.
Ši daina man iki šiol sukelia labai stiprius jausmus. Muzika turi ypatingą galią – kaip kvapai ar vaizdai, ji akimirksniu grąžina prisiminimus. Todėl „Vasarą įsimylėjau“ man ir šiandien yra numeris vienas.
Aišku, labai artima ir „Vakar vakare“, kuri buvo sukurta dar prieš man prisijungiant prie Luko ir „Kastanedos“. Man visada labai patikdavo ją dainuoti. Bet jei reikėtų pasirinkti vieną – „Vasarą įsimylėjau“ išlieka pirmoje vietoje“, – pasakojo jis.
Pažadas gerbėjams
Kalbant apie dabartį, šiuo metu laukiamiausias pašnekovo įvykis – koncertas, kuris „Kastanedai“ ypatingas ne tik dėl sugrįžimo, bet ir gyvo skambesio, pasirodysiančių svečių.
„Pirmiausia, svarbiausias dalykas – „Kastaneda“ scenoje pasirodys su gyvo garso grupe. Man pačiam tai yra kažkas labai ypatingo. Bus nepaprastai gera stovėti scenoje šalia profesionalių muzikantų. Tikiu, kad tai bus fantastinis jausmas. Juolab, kad „Kastaneda“ dar niekada taip neskambėjo.
Be abejo, daug dėmesio skirsime ir vizualinei pusei – scenografijai, garso bei šviesų sprendimams. Dar ne viskas iki galo nuspręsta, tačiau galimybės šiandien yra didžiulės, todėl tikrai norime sukurti įspūdingą reginį.
Taip pat bus ir svečių. Gal dar nenorėčiau atskleisti konkrečių pavardžių...“ – intrigavo vyras.
D. Baumila pažadėjo gerbėjams – laukia nepamirštamas vakaras.
„Labai tikimės pilnos „Žalgirio“ arenos. Ir žinau viena – tiek aš, tiek Lukas tą vakarą atiduosime absoliučiai viską. Norime, kad tai būtų labai nuoširdu, tikra ir gyva. Visos dainos skambės visiškai kitaip – tiek dėl gyvos grupės, tiek dėl visos atmosferos, kurią kursime scenoje.
Labai laukiu šio vakaro. Ir tikiu, kad žmonės, kurie augo su mūsų muzika, lankė mūsų koncertus ar tiesiog buvo kartu tame laikotarpyje, liks maloniai nustebinti. Tai bus gera, kokybiška ir labai emocinga diskoteka“, – žadėjo Donatas.
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