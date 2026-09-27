Su Monika Liu išsiskyręs Antanas Sadauskas viešumoje pastebėtas su kita garsia dainininke

Apie jų santykius viešojoje erdvėje kalbėta ir anksčiau.
Nauja pora
G. Liutkevičiūtė, geriau žinoma slapyvardžiu Gabija Li, ir A. Sadauskas turnyno metu sėdėjo vienas prie kito ir sutiko būti įamžinti fotografų.
Delfi jiedu patvirtino, kad yra pora.
Primename, kad anksčiau A. Sadauskas puoselėjo romantiškus jausmus dainininkei Monikai Liu, jiedu buvo susižadėję.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad judviejų santykiai vieši tapo 2024-ųjų vasarą. Žinia apie skyrybas buvo pranešta praėjusių metų pabaigoje.
Primename, kad daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje.
Visgi Sergejaus Maslobojevo ir Dominyko Dirksčio kovą stebėję sirgaliai po pagrindinės vakaro dvikovos liko sumišę.
Svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatoje S. Maslobojevas jau antrajame raunde šventė pergalę techniniu nokautu, kai D. Dirksčiui atsinaujino vasarą patirta rankos trauma ir jis paliko areną.
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