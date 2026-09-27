Garsią dukrą auginanti buvusi „mokinukė“ Kristina siunčia žinią visiems Lietuvos tėvams: „Svarbiausia...“

Naujienų portalui tv3.lt K. Šerkšnienė papasakojo apie dukros veiklą, atskleidė, kokie pavojai gali tykoti bei išskyrė dalyką, kuris padeda apsaugoti vaikus nuo nemalonių situacijų socialinėje erdvėje.
Idėja kilo iš noro padėti kitiems
Moteris atskleidė, kad idėja dukrai rodytis socialiniuose tinkluose gimė ne iš pramogos ieškojimo, bet iš noro padėti kitiems.
„Visa idėja iš tikrųjų kilo dėl jos garbanotų plaukų. Pradėjau rinkti medžiagą, ieškoti informacijos, kaip juos prižiūrėti, kad galėčiau to išmokyti ir ją. Man pačiai tai buvo gana nauja sritis, nes nesu garbanota.
Labai norėjau tas žinias perduoti Rusnei, kad ji išmoktų pati gražiai prižiūrėti savo plaukus, nes anksčiau jų labai nemėgo. Ji taip įgudo ir išmoko tvarkyti savo plaukus, žinojo, kokias priemones ir kaip naudoti, kad pagalvojau – tai galėtų būti puiki savirealizacijos forma ir kartu pagalba kitiems. Juk daug žmonių nežino, kaip tinkamai prižiūrėti garbanotus plaukus.
Man pasirodė, kad tai gali būti prasmingas ir naudingas turinys“, – pasakojo Kristina.
Pasididžiavimas ir skaudus įvykis
Pasak pašnekovės, šia Rusnės veikla ji džiaugiasi bei didžiuojasi dukra.
„Aš ja tikrai labai džiaugiuosi. Be galo ja džiaugiuosi. Ji yra labai brandi ir protinga mergaitė. Man patinka, kaip ji bendrauja, atrašinėja, reaguoja. Mes ją labai palaikom“, – džiaugėsi moteris.
Tiesa, neseniai mergaitė susidūrė su itin skaudžia situacija – jos paskyra „Instagram“ buvo netikėtai užblokuota ir ištrinta. Dabar sekėjų skaičių ji atstatyti stengiasi iš naujo ir, akivaizdu, jai puikiai sekasi – prieš kelias savaites mergaitė pasiekė 6 tūkst. sekėjų.
„Tikrai nebuvo lengva, nes ankstesnė jos paskyra turėjo daugiau nei 14 tūkst. sekėjų. Dabar vėl iš naujo suburti tiek žmonių nėra paprasta, tačiau jai puikiai sekasi. Ji įdeda daug darbo ir labai stengiasi“, – teigė Kristina.
K. Šerkšnienė pasakojo, kad užblokuota paskyra išties nuliūdino atžalą, tačiau jai motyvaciją gražino atviras pokalbis su tėvais.
„Pasikalbėjome apie tai, kad kartais taip būna – tai yra normalus gyvenimas. Normalu paliūdėti ir tai išgyventi, tačiau nereikia nukabinti nosies, nes ir gyvenime kartais atsitinka taip, kad viskas sugriūva ir atrodo, jog viską turi pradėti nuo nulio.
Nors ji dar vaikas, jai ši situacija buvo labai svarbi. Tiesiog paliūdėjome kartu su ja, padrąsinome ir paskatinome: „Nesustok, kurk iš naujo, mes tave palaikysime ir viskas bus gerai“, – dalijosi buvusi „Mokinukė“.
Su kitais tėveliais nesutinka
Šiais laikais nemažai tėvelių nenori savo atžalų rodyti internete ir neleidžia jiems turėti asmeninių paskyrų iki tam tikro amžiaus. Pasak Kristinos, tokio požiūrio ji nepripažįsta, nors sutinka, kad pavojų gali būti.
„Puikiai suprantu, kodėl kiti tėveliai yra nusistatę prieš socialines medijas. Socialiniai tinklai vaikui tikrai gali būti kenksmingi, žalojantys, ten yra įvairių pavojų. Tačiau mes apie visus tuos dalykus kalbamės.
Rusnė yra labai brandi mergaitė. Kartais pagalvoju, kad noras vaiką nuo visko apsaugoti ir nieko jam neleisti gali jį dar labiau traukti prie tam tikrų pavojų. Mes esame labai atviri, viską matome, ji mums viską rodo“, – kalbėjo K. Šerkšnienė.
Jos teigimu, net ir filmuodama turinį „Instagram“ platformai, Rusnė sugebėjo išlaikyti sveiką požiūrį į telefoną ir kitų užsiėmimų nepamiršo. Kad tai būtų įmanoma, padėjo pokalbiai ir nebandymas uždrausti.
„Pastebiu, kad Rusnė turi labai sveiką santykį su telefonu. Nėra taip, kad ji nuolat sėdėtų į jį įnikusi ir daugiau nieko nenorėtų veikti. Ji eina su draugais į lauką, turi be galo daug mėgstamų veiklų.
Esu pastebėjusi įdomų dalyką: kartais tėvai nuo mažens labai griežtai draudžia televizorių, ekranus, o vaikams tai tampa tarsi uždraustu vaisiumi – kuo labiau negalima, tuo labiau norisi.
Pas mus nebuvo griežtų limitų ar draudimų. Tiesiog kalbėdavomės. Jeigu matydavome, kad vaikas šiek tiek per daug įsitraukė, pasiūlydavome kitų veiklų: kartu išeiti į lauką, pasivažinėti dviračiais ar pažaisti stalo žaidimų“, – sakė moteris.
Šiuos dalykus turi žinoti visi tėvai
Ne paslaptis, kad žmonės socialiniuose tinkluose gali sulaukti įžeidžiančių, nepagarbių žinučių iš kitų vartotojų, neretai prisidengusių netikra informacija. Pasak Kristinos, tokių atvejų yra buvę ir dukrai, tačiau neliūdėti ir nesivelti į konfliktus padėjo vienas dalykas – komunikacija su paskyrą prižiūrinčiais tėvais.
„Yra buvę įžeidžiančių žinučių, bet Rusnė į tokius dalykus nesivelia. Jeigu kas nors parašo ką nors labai nemalonaus, ji tiesiog iš karto tą žmogų užblokuoja.
Mes daug kalbamės apie tai, ką žmogus gali rašyti, koks bendravimas yra normalus, o koks – ne, kada verta atrašyti, o kada geriau nesivelti. Kalbame ir apie įžeidžiančius komentarus. Sakau jai: „Jeigu kažkas rašo ką nors įžeidžiančio, tu juk žinai, kad tai nėra apie tave, nes pati žinai, kokia esi“, – dėstė K. Šerkšnienė.
Atvira ir artima komunikacija, moters teigimu, ir yra svarbiausias dalykas, kurį turėtų suvokti tėvai, norintys apsaugoti savo atžalas.
„Svarbiausia kurti artimą ryšį su savo vaiku, kad jis nebijotų su jumis kalbėtis įvairiomis temomis ir nebijotų kreiptis, jeigu socialiniuose tinkluose nutiko kažkas negero.
Reikia puoselėti gerus tarpusavio santykius ir nemeluoti vieniems kitiems. Jeigu tėvai nemeluoja vaikams, tuomet ir vaikai nenori meluoti tėvams. Svarbiausia, kad vaikas žinotų, jog visada gali ateiti ir su jumis pasikalbėti“, – pabrėžė pašnekovė.
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