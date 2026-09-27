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Praūžus „UTMA 19“ – aiški Oksanos Pikul reakcija: nepraleido progos pasisakyti

2026-09-27 10:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 10:21
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Šeštadienį praūžus „UTMA 19“ kovų turnyrui, kuriame su Sergejumi Maslobojevu susikovė ir pralaimėjo Dominykas Dirkstys, jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul nepraleido progos pareikšti savo nuomonės.

Šeštadienį praūžus „UTMA 19“ kovų turnyrui, kuriame su Sergejumi Maslobojevu susikovė ir pralaimėjo Dominykas Dirkstys, jo buvusi sužadėtinė Oksana Pikul nepraleido progos pareikšti savo nuomonės.

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Tai ji padarė socialiniame tinkle Instagram.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

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Išsakė savo nuomonę

Ne paslaptis, kad būtent turnyro metu turėjo įvykti jų vestuvės. Per „UTMA 18“ turnyrą, D. Dirkstys prieš kovą pasipiršo O. Pikul.

Nepaisant to, rugpjūtį buvo pranešta, kad jiedu pasuko skirtingais keliais.

Įvykus kovai, Oksana socialiniuose tinkluose neslėpė, kad džiaugiasi dėl buvusio sužadėtinio priešininko laimėjimo:

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„Ne, nebuvau UTMA. Vykau namo po kelionės. Keliam taurę! Už geriausią! Palaikymas buvo girdėti visoje „Žalgirio“ arenoje.“

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

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Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

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