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Po netikėtai nutrūkusios kovos – iškalbinga su Dominyku Dirksčiu siejamos merginos vieša žinutė

2026-09-27 10:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 10:10
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Po triukšmingų skyrybų su verslininke Oksana Pikul,  kovotojas Dominykas Dirkstys ne kartą buvo pastebėtas su sprintere Ieva Šadžiūtė. Po rugsėjo 26-ąją įvykusios kovos UTMA 19 turnyre, mergina paviešino iškalbingą žinutę.

Po triukšmingų skyrybų su verslininke Oksana Pikul,  kovotojas Dominykas Dirkstys ne kartą buvo pastebėtas su sprintere Ieva Šadžiūtė. Po rugsėjo 26-ąją įvykusios kovos UTMA 19 turnyre, mergina paviešino iškalbingą žinutę.

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Ją ji paskelbė Instagram istorijose.

(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Sergejus Maslobojevas – Dominykas Dirkstys (09.26)

Iškalbinga žinutė

Daugiau nei 15 tūkst. žiūrovų akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje praūžęs „UTMA 19“ turnyras tapo didžiausiu kovinio sporto renginiu Lietuvos istorijoje, kurio epicentre atsidūrė įspūdingas buvusio pasaulio čempiono Eimanto Stanionio (17-1 prof. boksas) sugrįžimas bei didžiulį ažiotažą kėlusi, bet dėl Dominyko Dirksčio (13-3 UTMA) traumos netikėtai anksti nutrūkusi kova su S.  Maslobojevu.

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Kol vieni piktinasi dėl kovos baigties, su D. Dirksčiu pastebėta Ieva socialiniuose tinkluose paviešino iškalbingą žinutę:

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„Aš vis tiek tavo pusėje“, – trumpai rašė mergina, pridėdama širdelę.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad jiedu neretai kartu matomi socialiniuose tinkluose, o anksčiau buvo užfiksuoti ir laiką drauge leidžiantys krepšinio varžybose.

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Kova nutrūko netikėtai

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubė svorio kategorijos iki 94 kilogramų akistatą, kurioje tituluočiausias šalies kikboksininkas S. Maslobojevas susikovė su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu D. Dirksčiu.

Unikalią rehidratacijos išlygą, pagal kurią S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą negalėjo viršyti 100 kg ribos, turėjusi dvikova baigėsi anksti. Visiškoje tyloje į ringą žengęs D. Dirkstys pirmajame raunde strategiškai judėjo išorine ringo dalimi, o raundo pabaigoje „sprogo“ ir atliko galingas atakas.

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Visgi antrajame raunde praėjus vos 50 sekundžių nuo jo pradžios po smūgio kaire ranka D. Dirksčiui atsinaujino rankos trauma ir jis iš karto paliko ringą bei areną, o pergalę techniniu nokautu šventė S. Maslobojevas.

„Chebra, atsiprašau, kad taip gavosi. Norėjau, kaip ir sakiau, nutempti iki trečio raundo, kad jis muša į kalną ir kad jo smūgiai nieko verti bei tada susitvarkyti. Aš be žodžių, man tiesiog skaudu“, – nusivylimo neslėpė S. Maslobojevas, pridūręs, kad pasiruošimas truko du mėnesius ir teko tenkinti visus varžovo prašymus.

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„Esu be žodžių. Bet... Bet pasidalinsiu vienu paprastu dalyku – kaip girdėjau pirmą muzikos dalį – ačiū jums, chebra. Kai pradėjo mano daina groti, pamačiau, kiek jūsų yra, kokia jūsų energija.. Nebaigtų reikalų tikrai liko, tikiuosi Dominykui nieko rimto, tikiuosi jis greitai galės sugrįžti į ringą, o tada tikrai netemsiu iki trečiojo raundo, užbaigsime viską pirmame. Antradienį pats guluosi ant operacinio stalo.“

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