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TV3 naujienos > Žmonės

Meilė tvyro ore: su mylimąja viešumoje pasirodęs OG Version neslėpė jausmų – įamžintas bučinys

2026-09-26 21:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-26 21:36
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Šiandien, rugsėjo 26-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta vienas didžiausių kovos menų renginių Lietuvoje – „UTMA 19“. Renginyje pasirodė ir ne vienas garsus žmogus, arenoje su reperiu Dominyku Ježeriu-OG Version užfiksuota ir turinio kūrėja Karolina Meschino.

Šiandien, rugsėjo 26-ąją, Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksta vienas didžiausių kovos menų renginių Lietuvoje – „UTMA 19“. Renginyje pasirodė ir ne vienas garsus žmogus, arenoje su reperiu Dominyku Ježeriu-OG Version užfiksuota ir turinio kūrėja Karolina Meschino.

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Fotografai įamžino žaismingą bei romantišką judviejų akimirką.

(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „UTMA 19“ turnyro svečiai

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Prigavo romantišką kadrą

Prieš objektyvus pozavusi pora neslėpė tikrų, nesuvaidintų emocijų – fotografai įamžino jų žaismingą bučinį ir plačią Karolinos šypseną.

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Primename, kad pamatyti turnyro progos nepraleido ir kitos Lietuvos garsenybės – solistas Merūnas Vitulskis, komikas Benas Lastauskas, turinio kūrėja Nerija Laurinavičius, verslininkas Tadas Burgaila su žmona Inesa, turinio kūrėja Goda Problema, komikas Markas Žukauskas, krepšininkai Dovydas Giedraitis bei Paulius Jankūnas ir kiti.

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Laukiamiausios vakaro kovos

Primename, kad didžiausias ažiotažas gaubia pagrindinę vakaro akistatą. Svorio kategorijoje iki 94 kilogramų tituluočiausias šalies kikboksininkas Sergejus Maslobojevas (4-0 UTMA) susikaus su organizacijos reitingo viršūnėje esančiu Dominyku Dirksčiu (13-2 UTMA).

Šiai dvikovai pritaikyta unikali rehidratacijos išlyga – S. Maslobojevo svoris prieš pat žengiant į ringą turnyro dieną negali viršyti 100 kg ribos.

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Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžta Eimantas Stanionis (16-1). Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jo laukia 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie (13-2-2). Saugumo dėlei organizatoriai šiai kovai apdairiai paruošė ir atsarginį variantą – 36-erių albaną Sherifą Moriną (16-1).

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