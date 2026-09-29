Eimantas Stanionis tiesiai šviesiai rėžė, ką galvoja apie Dirksčio elgesį: „Kaip nuolat jis kartoja...“

Apie daug diskusijų sukėlusią akistatą prabilta ir naujausiame UTMA tinklalaidės epizode, kuriame kalbėjo „UTMA 19“ kovą laimėjęs Eimantas Stanionis bei organizacijos komentatoriai Gytis Blaževičius ir Martynas Nesavas.
Prabilo atvirai
Pasak G. Blaževičiaus, iki paskutinės turnyro kovos atmosfera renginyje buvo itin pozityvi. Vis dėlto pati akistata, jo teigimu, prasidėjo kiek kitaip, nei daugelis tikėjosi.
„Ji prasidėjo visai daug žadančiai. Sakykime, pirmas raundas prabėgo, mes visi kažkiek nustebome, kiek apylygiai jis baigėsi. Neina pasakyti, kas konkrečiai laimėjo tą raundą, galvojome, kad dabar visai įdomu pasižiūrėti, kas bus antrame ir trečiame.
Nes daugelio lūkesčiai buvo tokie, kad galbūt ateis Dominykas į ringą, prasileis vieną kitą smūgį arba pabandys susprogti labai anksti, Sergejus pataikys kokį kontrasmūgį ir baigsis kova labai greitai. Taip neįvyko, Dominykas turėjo kelis savo momentus, todėl žmonėms dar didesni lūkesčiai užkilo prieš antrąjį raundą“, – pasakojo UTMA komentatorius.
Tačiau lūkesčiai greitai subliuško, kai D. Dirkstys antrajame raunde dėl rankos traumos nutraukė kovą. Po šio epizodo netrūksta diskusijų apie tai, kas nutiko. Pokalbio metu buvo paliesta ir viena garsiausių po dvikovos kilusių versijų – esą kova galėjo būti surežisuota.
Į tokias kalbas sureagavo UTMA komentatorius M. Nesavas: „Reikia aiškiai paneigti, kad čia nėra rašomi kovų scenarijai.“
Jam pritarė ir E. Stanionis: „Daug kas taip galvoja ir man labai keista, nelabai suprantu, kodėl.“
UTMA komentatorius G. Blaževičius tinklalaidėje taip pat kalbėjo apie D. Dirksčio rankos traumą. Jis svarstė, kad galimybė, jog ranka galėjo lūžti toje pačioje vietoje, kurioje ji buvo traumuota anksčiau, nėra maža.
„Galimybė, kad Dominykui lūžo ranka toje vietoje, kurioje buvo lūžusi prieš tai, yra gana didelė. Turint omenyje, kiek laiko praėjo nuo tos traumos, kad jis turėjo vieną nepavykusią ar po to pakartotiną operaciją, kad pasiruošime jis negalėjo tos rankos daug naudoti ir čia turbūt buvo tas ėjimas jau žiūrėti, kas bus“, – teigė G. Blaževičius.
Tuo metu E. Stanionis pripažino, kad nėra tikras, ar D. Dirksčiui šįkart iš tiesų lūžo ranka.
„Jam įdėjo plokštelę, tuos kaulus sujungė, daug laiko praėjo. Tai manau, kad gal dabar nelūžo. Bet nežinau...“, – svarstė jis.
Kalbėdamas apie D. Dirksčio sprendimą nebetęsti kovos, E. Stanionis taip pat prisiminė savo paties patirtis ringe.
„Aš – liūtukas karaliukas, I am Him“, kaip nuolat jis kartoja, ir po tokio pabėgti... Tikrai negerai atrodo iš sportinės pusės. Aš su nuplyšusiais raiščiais esu ėjęs už aštuonių dienų, nes man reikėjo kovoti, nebuvo net jokios galimybės pagalvoti, kad negali. Taip, sunku. Ir dėl diržo, kai kovojau trečiame raunde mano du krumpliai visai išėjo. Su kiekvienu smūgiu skausmas žiaurus, kaip elektra,“ – prisiminė E. Stanionis.
Pask Eimanto, D. Dirkstys nutraukdamas kovą tiesiog pasirinko sau palankiausią scenarijų: „Tai buvo jam geriausia galimybė, kokia išėjo, geriausias scenarijus po kelių sekundžių susprogimo, kaip sakant – vabank. Geriausia, kas jam galėjo atsitikti.“
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