Priesaiką Pasieniečių mokykloje davė daugiau nei 50 kursantų

Rikiuotės aikštėje 45-osios laidos kursantai pasižadėjo sąžiningai mokytis, laikytis nustatytos tvarkos ir atsakingai ruoštis pasirinktai pasieniečio profesijai.
„Priesaika yra svarbus etapas kiekvieno kursanto kelyje. Tai ne tik iškilmingos ceremonijos dalis, bet ir sąmoningai duotas žodis, primenantis apie atsakomybę, pareigą, drausmę ir vertybes, kurios lydės tiek mokantis Pasieniečių mokykloje, tiek vėliau pradėjus tarnybą“, – pranešime pažymėjo VSAT.
VSAT teigimu, kursantų laukia intensyvus mokymosi laikotarpis. Mokymų metu jie gilins teorines žinias, stiprins fizinį pasirengimą, susidurs su naujomis patirtimis ir išbandymais, kurie padės pasirengti darbui saugant valstybės sieną.
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