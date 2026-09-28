Eimantas Stanionis į UTMA ringą žengė su išskirtiniu kostiumu: štai kas už jo slypi

Dizainerė M. Petraitytė po renginio socialiniame tinkle pasidalijo įrašu, kuriame daugiau papasakojo apie E. Stanionio kostiumą.
Pasirodė su išskirtiniu kostiumu
„Dar vienas pasirodymas su legenda.
Šįkart kostiumas sukurtas iš keturių skirtingų rūšių džinso – atskirai iškirpti džinso gabalai buvo susiūti tarpusavyje, taip sukuriant skiautinio efektą. Prie pasirinktų detalių kampų pritvirtinti nerūdijančiojo plieno metaliniai elementai, primenantys kniedes ar vinis.
Šiuo įvaizdžiu siekėme perteikti gatvės stiliaus dvasią. Jo esmė – laisvės, individualumo ir stiprybės pojūtis.
Darbas su Eimantu ir Emilija – puiki komanda, su kuria visada malonu dirbti“, – rašė M. Petraitytė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg E. Stanionį pasitiko 24-erių pietų afrikietis K. Fourie.
Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.
„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.
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