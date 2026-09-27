Pirmą kartą po „UTMA 19“ viešai prabilo Eimantas Stanionis: „Šita kova buvo...“

Jis paskelbė įrašą socialiniame tinkle Instagram, kuriame dėkojo visiems palaikiusiems ir prabilo apie vėl atsiradusį norą kovoti.
Jautrūs kovotojo žodžiai
„AČIŪ, LIETUVA. AČIŪ, KAUNAS.
Šitas vakaras man buvo daug daugiau nei tiesiog dar viena kova. Tai buvo mano asmeninis sugrįžimas.
Po ilgo laiko vėl žengti į ringą savo šalyje, savo mieste, prieš savo žmones – jausmas, kurį sunku apsakyti žodžiais.
Ačiū kiekvienam, kuris šaukė mano vardą ir buvo kartu. Jūsų energiją jaučiau nuo pirmos iki paskutinės sekundės.
Ačiū mano komandai, šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie buvo šalia ne tik vakar, bet ir visame kelyje iki šio vakaro.
Šita kova buvo asmeniška. Man reikėjo jos. Reikėjo dar kartą sau priminti apie vidinę ugnį.
Sugrįžau. Namuose“, – prie kovos nuotraukos rašė E. Stanionis.
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Stanionio pergalė
Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžo Eimantas Stanionis. Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jį pasitiko 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie.
Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.
„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.
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