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Pirmą kartą po „UTMA 19“ viešai prabilo Eimantas Stanionis: „Šita kova buvo...“

2026-09-27 15:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 15:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre užtikrintą pergalę antrajame raunde šventė Eimantas Stanionis (17-1), kuris siuntė varžovą Pietų Afrikos kovotoją Kaine'o Fourie (13-2-3) į vieną nokdauną po kito. Šiandien apie pačią kovą viešai prabilo ir jos nugalėtojas.

Eimantas Stanionis ir Kaine'as Fourie | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.
GALERIJA (21)

Daugiau nei 15 tūkst. sirgalių akivaizdoje Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusiame „UTMA 19“ turnyre užtikrintą pergalę antrajame raunde šventė Eimantas Stanionis (17-1), kuris siuntė varžovą Pietų Afrikos kovotoją Kaine'o Fourie (13-2-3) į vieną nokdauną po kito. Šiandien apie pačią kovą viešai prabilo ir jos nugalėtojas.

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Jis paskelbė įrašą socialiniame tinkle Instagram, kuriame dėkojo visiems palaikiusiems ir prabilo apie vėl atsiradusį norą kovoti.

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FOTOGALERIJA. „UTMA 19“: Eimantas Stanionis – Kaine'as Fourie (09.26)

Jautrūs kovotojo žodžiai

„AČIŪ, LIETUVA. AČIŪ, KAUNAS.

Šitas vakaras man buvo daug daugiau nei tiesiog dar viena kova. Tai buvo mano asmeninis sugrįžimas.

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Po ilgo laiko vėl žengti į ringą savo šalyje, savo mieste, prieš savo žmones – jausmas, kurį sunku apsakyti žodžiais.

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Ačiū kiekvienam, kuris šaukė mano vardą ir buvo kartu. Jūsų energiją jaučiau nuo pirmos iki paskutinės sekundės.

Ačiū mano komandai, šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie buvo šalia ne tik vakar, bet ir visame kelyje iki šio vakaro.

Šita kova buvo asmeniška. Man reikėjo jos. Reikėjo dar kartą sau priminti apie vidinę ugnį.

Sugrįžau. Namuose“, – prie kovos nuotraukos rašė E. Stanionis.

Stanionio pergalė

Antroje pagal svarbą dvikovoje po ilgos pertraukos į profesionalų bokso ringą Lietuvoje sugrįžo Eimantas Stanionis. Dešimties raundų išbandyme svorio kategorijoje iki 68 kg jį pasitiko 24-erių pietų afrikietis Kaine'as Fourie.

Demonstruodamas tikrą ramybę, E. Stanionis priešininką įveikė jau antrajame raunde.

„Buvau beveik baigęs karjerą, bet tiesiog ačiū Emilija, kad atvedei į šį kelią, prispaudei ir atvedei į šį kelią. Ačiū Viktorui, kuris paspaudė mane ir davė šansą. Kovosiu toliau, apie šitą jau nebekalbame. Visada norėjau paklausti apie varžovų lygį. Dabar turiu variantą kovoti Amerikoje ir vėl iškeliauti keliems metams arba kovoti Lietuvoje. Norite, kad kovočiau Lietuvoje? Dabar turiu priversti UTMA organizacijai atsiųsti kontraktą“, – po pergalės sakė E. Stanionis.

 

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